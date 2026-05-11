Lewandowska przywołała trudne momenty. Zaczęła opowiadać o stracie dziecka

Ostatecznie w niedzielę Lewandowska i jej mąż mieli co świętować. FC Barcelona nie tylko pokonała w El Clasico Real Madryt, ale także zapewniła sobie tegoroczne mistrzostwo Hiszpanii. Radości w domu polskiego napastnika było więc co nie miara.

Anna Lewandowska ma życie jak z bajki

Lewandowska dziś może cieszyć się życiem jak z bajki. Doczekała się dwóch wspaniałych córek, miłość jej i jej męża wciąż kwitnie, a ona sama spełnia się jako właścicielka kilku projektów biznesowych, które przynoszą jej spore dochody.

Choć "Lewej" zdarzają się trudniejsze momenty, to dziś jest w takim miejscu, które na co dzień daje jej sporo satysfakcji. Jej życie toczy się bardzo aktywnie, a ostatnio, przy okazji powrotu do Polski na tydzień, postanowiła otworzyć się w sprawie również tych trudniejszych momentów, jak poronienie.

Anna Lewandowska opowiedziała o utracie dziecka

Podczas Healthy Day w Krakowie Lewandowska postanowiła otworzyć się na temat przeżywanych przez nią trudności i problemów, których doświadczyła w życiu. Zaczęła od kwestii związanych z karate, a przeszła później do... poronienia.

"Drugi moment to poronienie, które się zdarzyło przed moimi dziećmi. To na pewno dało taki "step back" - w momencie bardzo trudnym, jeśli chodzi o karierę piłkarską mojego męża. To był bardzo trudny dla nas rok" - wyjaśniła celebrytka. Na szczęście już w 2017 roku Lewandowska mogła cieszyć się z narodzin swojej pierwszej córki, Klary. Razem z mężem doczekała się jeszcze drugiego dziecka - córki Laury.

Ostatnim elementem w tej układance miał być hejt, którego doświadczyła. Przyznała, że bardzo pomogła jej w uporządkowaniu sobie tego przeprowadzka do Barcelony, gdzie nie czuła się już tak obserwowana i zyskała większą swobodę.

Robert Lewandowski świętuje sukcesy FC Barcelony wraz z rodziną

Anna Lewandowska na meczu Barcelony

