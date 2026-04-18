Lewandowska przyleciała do Polski i zrobiła show. Sceny na Narodowym

Amanda Gawron

Anna Lewandowska się nie zatrzymuje i wystartowała w kolejnych zawodach HYROX. Tym razem rywalizowała w wyjątkowym miejscu, bo na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Podczas zmagań trenerka fitness i małżonka Roberta Lewandowskiego mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie - na widowni zasiedli bowiem jej bliscy.

Anna Lewandowska to jedna z tych WAGs, które swoją rozpoznawalność w Polsce i na świecie zawdzięczają nie tyle sławnemu mężowi, co własnym sukcesom w życiu zawodowym. Zanim jeszcze na poważnie związała się z Robertem Lewandowskim, 37-latka spełniała się jako karateczka i reprezentowała nasz kraj na arenie międzynarodowej. Z dużym powodzeniem na swoim koncie ma aż 38 medali mistrzostw Polski, Europy i świata.

Choć z kariery w karate tradycyjnym ostatecznie zrezygnowała, sport wciąż pozostaje bliski sercu Anny Lewandowskiej. Małżonka Roberta Lewandowskiego spełnia się obecnie w roli promotorki zdrowego stylu życia - jest trenerką fitness, a także właścicielką wielu firm i marek, które zachęcają Polaków (i nie tylko) do codziennej aktywności fizycznej.

Tomaszewski zobaczył, co zrobił Nawrocki i zareagował. Zwrócił się bezpośrednio

Jakiś czas temu Anna zatęskniła za prawdziwą sportową rywalizacją, dlatego też postanowiła spróbować swoich sił w zawodach HYROX. Już podczas debiutu na tej imprezie Anna doszła do wniosku, że jej występ nie był jedynie jednorazowy i zamierza ona kontynuować swoją przygodę w zawodach typu "fitness racing".

Po kilku udziałach w zagranicznych edycjach tej imprezy nadszedł czas na debiut w Polsce. Anna Lewandowska i jej 18-osoby team z Barcelony przylecieli do Warszawy, aby wziąć udział w zawodach HYROX na Stadionie PGE Narodowym. W rywalizacji duetów jej partnerem był Luis z EDAN Studios - znany bardziej jako "Beluso". Zawody ukończyli z czasem 1:02:33.

Podczas zawodów Anna Lewandowska i jej team mogli liczyć na wyjątkowe wsparcie. Na trybunach Stadionu PGE Narodowego w Warszawie zameldowała się bowiem spora grupa kibiców z Iwoną Lewandowską na czele, której towarzyszył m.in. Piotr Stachurski, brat Anny. Mama Roberta Lewandowskiego w mediach społecznościowych podzieliła się fotkami z imprezy.

Julia Wieniawa pod ostrzałem. Nieoczekiwana reakcja partnerki polskiego piłkarza

10 najładniejszych goli ćwierćfinałów Ligi Konferencji 2025/2026Polsat Sport

