Lewandowska otworzyła serce. Szczere wyznanie o macierzyństwie

Jeśli chodzi o social media, Lewandowska jest w nich bardzo aktywna. Posty, które publikuje, dotyczą nie tylko jej spraw zawodowych. Żona Roberta Lewandowskiego często pozwala zajrzeć fanom za kulisy życia rodzinnego jednej z najsłynniejszych polskich par.



Niedawno Lewandowska udostępniła zdjęcia z rodzinnego spaceru, chwaląc swojego ukochanego.



- Fajny ten mój mąż. Fajny tata z Niego. Tyle kobiet w domu... - napisała. Tym razem podzieliła się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w temacie macierzyństwa. Była to odpowiedź na mnóstwo pytań, które otrzymała.



Anna Lewandowska: Macierzyństwo? Są rzeczy, na które nie da się przygotować

- Podczas ostatniego Q&A padło kilka pytań o macierzyństwo... Czym mnie zaskoczyło? Jestem - chociaż może właściwie mogę już powiedzieć, że kiedyś byłam - perfekcjonistką. Sport nauczył mnie podchodzić do wszystkiego w życiu w sposób zadaniowy. Sprawił, że zawsze dążyłam do tego, żeby być dobra w tym, co akurat robię. Podobnie było z rolą mamy. To była bardzo świadoma decyzja, do której się przygotowywałam. Prawdopodobnie właśnie dzięki temu, że byłam w bardzo dobrej kondycji fizycznej w ciąży udało mi się w ogóle przetrwać pierwszy poród. Są jednak rzeczy, na które nie da się przygotować. Ogrom miłości i troski, który zalewa Cię, kiedy maleństwo przychodzi na świat... nie do opisania! Nie sądziłam, że można kogoś tak mocno kochać, kochać i kochać! - napisała Lewandowska w poście na Instagramie.

Starsza córka Anny i Roberta Lewandowskich - Klara - przyszła na świat 4 maja 2017 roku. Laura jest od niej o trzy lata młodsza, a urodziny obchodzi dokładnie dwa dni później.



