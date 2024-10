Lewandowska opublikowała wpis i się zaczęło. Błyskawiczna reakcja kibiców

Internauci toną w zachwytach nad Anną Lewandowską. Porównują ją do znanej modelki

Małżonka kapitana "Biało-Czerwonych" swoje biznesy promuje za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednak wcale nie ogranicza się ona jedynie do wpisów o tematyce biznesowej. 36-latka często dzieli się bowiem z internautami swoimi przemyśleniami na różnego rodzaju tematy. Tak było i tym razem - Anna zamieściła na swoim profilu na Instagramie post, w którym poruszyła temat minimalizmu cyfrowego, a więc porządkowania plików w urządzeniach elektronicznych i świadomego korzystania z technologii.

Pod wpisem celebrytki od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wielu internautów nie miało jednak zamiaru wypowiadać się na temat technologicznych nowinek - zamiast tego poświęcili swój czas, aby pozachwycać się wyglądem trenerki fitness. "Robert to prawdziwy szczęściarz", "Wyglądasz pięknie jak zawsze", "Cudowna kobieta", "Śliczne zdjęcia", "Twoimi zdjęciami nigdy nie czuję się przytłoczona", "Jesteś taka hipnotyzująca" - takimi komplementami kibice obsypali Lewandowską. Jedna z internautek zauważyła nawet podobieństwo do jednej znanej modelki. "Myślałam, że to Gigi Hadid" - przyznała.