Lewandowska opowiedziała o swojej przyszłości. Leci do USA, spełni jedno ze swoich marzeń

Mąż wrócił do domu ze zgrupowania, a Lewandowska mogła od razu pochwalić się przed nim swoim kolejnym osiągnięciem. Tym razem otrzymała zaproszenie na wyjątkowy pokaz firmy Victoria's Secret, na którym wystąpią jedne z najsłynniejszych modelek na świecie, tzw. "aniołki".

Anna Lewandowska długo na to czekała

Lewandowska już od kilku dni zapowiadała, że ma do ogłoszenia swoim fanom ważną wiadomość i nie mogła się doczekać, gdy uda jej się wreszcie to zrobić. 13 października postanowiła podzielić się swoim szczęściem - otrzymała oficjalne zaproszenie na pokaz Victoria's Secret, co oznaczało, że znów poleci do Stanów Zjednoczonych.

"Powiem wam, że mega się cieszę i jestem zajarana. Odkąd pamiętam te pokazy miały w sobie coś niesamowitego. To jest show, które łączy muzykę, ruch, światła, sztukę, kobiecość... och, marzenie" - zaczęła gwiazda. Była pod ogromnym wrażeniem tego, jak długo trwa proces przygotowywania jednego pokazu.

Anna Lewandowska opowiedziała o swoich doświadczeniach z pokazami Victoria's Secret

"Było to zawsze moim marzenie. Oglądałam nieraz pokaz Victoria's Secret z moim mężem, szczególnie, jeśli chodzi o występy też muzyczne" - wyznała Lewandowska. Od razu zapowiedziała, że w najbliższych dniach jej Instagram będzie wypełniony treściami związanymi z pokazem.

Lewandowska podbija Stany Zjednoczone również biznesowo. Jakiś czas temu zapowiedziała organizowane przez siebie Healthy Day w USA i Kanadzie, zachęcając gorąco do udziału swoich fanów z całego świata.

