Lewandowska opowiedziała o swojej przyszłości. Leci do USA, spełni jedno ze swoich marzeń
Anna Lewandowska czekała na tę okazję bardzo długo. Już od kilku dni przebierała nogami, by pochwalić się fanom otrzymanym przez siebie zaproszeniem. Wiadomo, że gwiazda już niebawem poleci do USA, by spełnić jedno ze swoich wielkich marzeń. O swoich zamiarach poinformowała na Instagramie. Zapowiedziała już, że będzie bardzo aktywnie relacjonować wydarzenie, na które została zaproszona.
Mąż wrócił do domu ze zgrupowania, a Lewandowska mogła od razu pochwalić się przed nim swoim kolejnym osiągnięciem. Tym razem otrzymała zaproszenie na wyjątkowy pokaz firmy Victoria's Secret, na którym wystąpią jedne z najsłynniejszych modelek na świecie, tzw. "aniołki".
Anna Lewandowska długo na to czekała
Lewandowska już od kilku dni zapowiadała, że ma do ogłoszenia swoim fanom ważną wiadomość i nie mogła się doczekać, gdy uda jej się wreszcie to zrobić. 13 października postanowiła podzielić się swoim szczęściem - otrzymała oficjalne zaproszenie na pokaz Victoria's Secret, co oznaczało, że znów poleci do Stanów Zjednoczonych.
"Powiem wam, że mega się cieszę i jestem zajarana. Odkąd pamiętam te pokazy miały w sobie coś niesamowitego. To jest show, które łączy muzykę, ruch, światła, sztukę, kobiecość... och, marzenie" - zaczęła gwiazda. Była pod ogromnym wrażeniem tego, jak długo trwa proces przygotowywania jednego pokazu.
Anna Lewandowska opowiedziała o swoich doświadczeniach z pokazami Victoria's Secret
"Było to zawsze moim marzenie. Oglądałam nieraz pokaz Victoria's Secret z moim mężem, szczególnie, jeśli chodzi o występy też muzyczne" - wyznała Lewandowska. Od razu zapowiedziała, że w najbliższych dniach jej Instagram będzie wypełniony treściami związanymi z pokazem.
Lewandowska podbija Stany Zjednoczone również biznesowo. Jakiś czas temu zapowiedziała organizowane przez siebie Healthy Day w USA i Kanadzie, zachęcając gorąco do udziału swoich fanów z całego świata.