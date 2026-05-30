Lewandowska ogłasza prosto z Niemiec. Rozwiała wszelkie wątpliwości

Robert Lewandowski przez ponad dekadę błyszczał na niemieckich boiskach, reprezentując najpierw barwy Borussii Dortmund, a następnie Bayernu Monachium. Po 12 latach Polski napastnik zdecydował się jednak na zmiany i latem 2022 roku pożegnał się z Bundesligą i podpisał kontrakt z FC Barcelona.

Po czterech sezonach spędzonych w stolicy Katalonii kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ogłosił, że jego przygoda z hiszpańskim futbolem dobiegła końca. 17 maja piłkarz pożegnał się z kibicami na Camp Nou, jednak do tej pory nie zdradził jeszcze, w barwach jakiego zespołu oglądać go będziemy w kolejnym sezonie.

Podczas gdy kibice z zapartym tchem oczekują na ogłoszenie kolejnego klubu Roberta Lewandowskiego, jego małżonka Anna po długiej nieobecności powróciła do Niemiec. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawniła, co stoi za tą decyzją. Jak się okazało, trzydziestosiedmioletnia trenerka fitness w Berlinie zameldowała się wcale nie bez powodu. Ona i jej team wzięli bowiem udział w zawodach Hyrox, organizowanych właśnie w stolicy Niemiec.

Anna Lewandowska zachwyciła w Berlinie. A potem takie nagranie

Małżonka Roberta Lewandowskiego po raz kolejny wystartowała w rywalizacji duetów u boku jednego ze swoich trenerów z EDAN Studios, Luisa Beluso. Para osiągnęła wynik 01:02:49. Już po zakończeniu zmagań WAG reprezentacji Polski pojawiła się na nagraniu opublikowanym przez organizatorów zawodów HYROX w Niemczech, w którym zachęcała wszystkich do wzięcia udziału w wyzwaniu.

"Jestem Anna Lewandowska. Jestem mamą dwóch wspaniałych dziewczynek, businesswoman, mam pięć firm, jestem żoną legendy - Roberta Lewandowskiego. Moją pasją jest sport, uwielbiam podejmować wyzwania. Takie jak dziś, HYROX. Przede wszystkim ogromny respekt dla wszystkich uczestników. HYROX jest dla wszystkich i zawsze będę to powtarzać. (...) Na koniec naprawdę możesz czuć radość. Nawet jeśli jest ciężko, możesz być z siebie dumny, a to naprawdę wspaniałe uczucie" - przyznała.

Rozwiń

Anna Lewandowska Urbanandsport AFP

Anna Lewandowska ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News





Wilfredo Leon przygotowany na grę w reprezentacji. "Stresu zawsze trochę jest" Polsat Sport