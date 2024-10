Lewandowska oficjalnie potwierdziła elektryzujące doniesienia. Hiszpanie mogą być wściekli

Lewandowska oficjalnie potwierdziła doniesienia

Lewandowscy przeprowadzili się do Barcelony w 2022 roku, kiedy to Robert podpisał kontrakt z FC Barceloną. Anna nie ukrywała, że marzyła o mieszkaniu w tym kraju. Nic więc dziwnego, że szybko się tam zaaklimatyzowała. Całkiem niedawno zyskali też miłe sąsiedztwo. Do Barcelony dość nieoczekiwanie przeniósł się bowiem Wojciech Szczęsny z rodziną, który planował być już pełnoetatowym emerytem. Ostatecznie jednak skusił się na ofertę Dumy Katalonii i teraz nie tylko Robert ma towarzystwo na treningach, ale także Anna na trybunach. Reklama

Anna Lewandowska wielokrotnie podkreślała, że kocha Hiszpanię nie tylko za dobrą pogodę, zdrowe jedzenie i piękne widoki, ale także za mentalność mieszkańców tego kraju. Wielu z nich bowiem często się uśmiecha i na ogół są bardzo życzliwi.

Jak się jednak okazuje, ona i Robert nie za wszystko cenią Hiszpanów. W wywiadzie dla "Business Insider" Anna Lewandowska została zapytana, czy prawdą jest to, co zelektryzowało ostatnio hiszpańskie media, a mianowicie, że do remontu niedawno kupionego domu położonego niedaleko Barcelony specjalnie ściągnęli Polaków zamiast zatrudnić miejscowych pracowników budowlanych. Bizneswoman potwierdziła te doniesienia. W tej kwestii zdecydowanie nie ufają Hiszpanom.

"Cenię Hiszpanów, ale wiemy, jak wygląda hiszpańska "mañana"... Polacy, jeżeli chodzi o budownictwo, czy usługi są najlepsi. Tak, jesteśmy fanami polskich pracowników" - przyznała.

Cóż, te słowa raczej nie spodobają się Hiszpanom...

Anna Lewandowska o planach na 2025 rok

Nie jest tajemnicą, że Anna Lewandowska jest dość zajętą osobą. Oprócz opiekowania się córkami i motywowania do zdrowego stylu życia, prężnie działa w biznesie, stając na czele kilku swoich firm. Reklama

Bizneswoman ma skoncentrowane plany na nadchodzący 2025 rok. Jakie? Okazuje się, że oprócz rozwijania zaczętych dotąd projektów, szykuje coś zupełnie nowego.