Swego czasu w Warszawie miała też swoje centrum treningowe, które jednak zostało zamknięte. Podobną placówkę otworzyła za to niedawno w Barcelonie.

Choć na co dzień Anna żyje i mieszka właśnie w stolicy Katalonii, to nie zapomina o swoich fanach w Polsce. Właśnie okazało się, że we wrześniu jej sympatycy w kraju będą mieli okazję się z nią spotkać.