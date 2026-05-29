Lewandowska oficjalnie ogłasza decyzję Hiszpanom. To już ostateczne

Zdaje się, że pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną tylko wzmogło zainteresowanie rodziną piłkarza w hiszpańskiej prasie. Dopiero co Anna pojawiła się na okładce pisma "Marie Claire", a tu do mediów docierają kolejne doniesienia nie tylko o następnej okładowej sesji, ale też dłuższej rozmowie z żoną "Lewego".

Wiele osób zastanawia się, co dalej z biznesami kobiety w obliczu zmiany klubu, przed którą stoi jej mąż. Okazuje się, że decyzje w tej sprawie już zapadły. Lewandowska ani myśli się zatrzymywać.

Wiadomo, co dalej z imperium Anny Lewandowskiej. Już teraz oświadcza

Punktem wyjścia do rozmowy o biznesie Lewandowskiej był temat jej klubu fitness w centrum Barcelony. "Edan Studios powstało z potrzeby stworzenia przestrzeni z pozytywną energią i silną społecznością: miejsca, do którego ludzie przychodzą nie tylko po to, by ćwiczyć, ale także po inspirację i dobre samopoczucie. To bardzo wielowymiarowa przestrzeń" - mówi Anna w rozmowie z "Women's Health".

Inicjatywa miała okazać się takim sukcesem, że żona "Lewego" podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności. "Odbiór studia przerósł nasze oczekiwania, za co jestem bardzo wdzięczna i z czego jestem dumna. A to dopiero początek" - deklaruje.

Mam wiele planów i ambicji: wraz z zespołem szukamy nowych lokalizacji i partnerów, więc z pewnością czeka nas jeszcze wiele

Przy okazji opowiada, jak w ogóle zaczęła się jej przygoda ze sportem. Przez wiele lat reprezentowała Polskę w karate. Zdobywała mistrzostwo i kraju i świata. Ocenia, że "to miało ogromny wpływ na to, kim jest dzisiaj".

"Karate nauczyło mnie dyscypliny, konsekwencji, wytrwałości i siły psychicznej. Pokazało mi również, że sport może kształtować charakter i wpływać na wszystkie dziedziny życia. Dziś dążę do bycia wszechstronnym sportowcem i czerpię z tego przyjemność" - twierdzi.

Dzieli się również swoją receptą na dobre samopoczucie oraz formę. Kluczem ma być holistyczne podejście. Sam trening to za mało. Trzeba do tego dołożyć czas na regenerację, odpoczynek oraz odpowiednie żywienie.

"Chcę pokazać, że można żyć zdrowo bez skrajności. Ruch, odpoczynek i odżywianie muszą się wzajemnie uzupełniać. Tylko wtedy możemy naprawdę czuć się dobrze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie" - podsumowuje.





