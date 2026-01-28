Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska nie zwlekała z ogłoszeniem. Wielka niespodzianka stała się faktem

Anna Lewandowska na początku stycznia wybrała się na Galę Mistrzów Sportu, gdzie doszło do spotkania z Anetą Rygielską. Była karateczka i mistrzyni pięściarstwa publicznie wymieniły się uprzejmościami i... umówiły na wspólny trening. Z realizacją planów panie wcale nie zwlekały długo. Anna Lewandowska podzieliła się w mediach społecznościowych ekscytującym ogłoszeniem.

Młoda kobieta w ciemnych okularach i złotym łańcuchu stoi w tłumie, na pierwszym planie. W okrągłej ramce dwie kobiety w strojach sportowych stoją na sali gimnastycznej z uniesionymi pięściami w pozycji do walki, uśmiechając się do aparatu.
Anna Lewandowska zaprosiła Anetę Rygielską na swój obóz treningowyInstagram/annalewandowska, Urbanandsport / NurPhotoAFP

Anna Lewandowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu i świata fitness. Zanim jednak stała się globalną marką, odnoszącą sukcesy trenerką i business woman, przez wiele lat była związana z karate, w którym zdobywała medale mistrzostw świata i Europy. Dziś jej aktywność wykracza daleko poza sport, a 37-latka z powodzeniem rozwija własne projekty biznesowe, organizuje obozy treningowe i inspiruje tysiące kobiet do aktywnego stylu życia.

W styczniu Anna Lewandowska pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu. Wystąpiła w imieniu męża, Roberta Lewandowskiego, i miała okazję spotkać się oraz porozmawiać z wieloma reprezentantami Polski z różnych dyscyplin. To właśnie wtedy doszło do publicznej wymiany zdań z Anetą Rygielską. Obie panie szybko znalazły wspólny język, a rozmowa zakończyła się konkretną deklaracją - umówieniem się na wspólny trening, który miał połączyć światy fitnessu i sportów walki.

Aneta Rygielska na obozie treningowym Anny Lewandowskiej

Zapowiedzi szybko doczekały się realizacji. Aneta Rygielska, reprezentantka Polski w boksie, pojawiła się gościnnie na Camp by Ann w Dojo Stara Wieś. Pięściarka poprowadziła zajęcia bokserskie dla uczestniczek obozu, wprowadzając je w świat pracy na nogach, koordynacji i precyzyjnych ciosów. Trening różnił się od klasycznych zajęć fitness, ale idealnie wpisał się w filozofię obozów Lewandowskiej, które stawiają na wszechstronny rozwój i przełamywanie własnych barier.

"Dzisiaj gość specjalny na campie: Aneta Rygielska. Reprezentantka Polski i medalistka mistrzostw świata i Europy. Poprowadziła dla dziewczyn trening z elementami boksu, który uczy szybkości, koncentracji i pewności siebie" - poinformowała Anna Lewandowska w mediach społecznościowych. Wspólne zajęcia były nie tylko sportowym urozmaiceniem obozu, ale też zapowiadanym wcześniej wspólnym treningiem obu pań.

Kobiety w stroju sportowym ćwiczą w sali treningowej wyłożonej matami. Na pierwszym zdjęciu jedna wykonuje pozycję bokserską, a w tle widać grupę uczestniczek warsztatów. Na drugim dwie kobiety pozują do zdjęcia w sportowej postawie z uśmiechem na twarzy.
Aneta Rygielska pojawiła się na obozie treningowym Anny LewandowskiejInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny
Anna Lewandowska
Anna LewandowskaIMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East NewsEast News
Uśmiechnięta kobieta o długich, falowanych włosach ubrana w ciemną marynarkę, otoczona grupą ludzi, z których kilku trzyma aparaty fotograficzne. W tle widać rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy architektury.
Anna LewandowskaWilliam VolcovAFP
Aneta Rygielska po swojej walce w Suzuki Boxing Night 31
Aneta Rygielska po swojej walce w Suzuki Boxing Night 31Marcin Golba/NurPhoto via AFPAFP
