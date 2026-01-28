Lewandowska nie zwlekała z ogłoszeniem. Wielka niespodzianka stała się faktem

Anna Lewandowska od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu i świata fitness. Zanim jednak stała się globalną marką, odnoszącą sukcesy trenerką i business woman, przez wiele lat była związana z karate, w którym zdobywała medale mistrzostw świata i Europy. Dziś jej aktywność wykracza daleko poza sport, a 37-latka z powodzeniem rozwija własne projekty biznesowe, organizuje obozy treningowe i inspiruje tysiące kobiet do aktywnego stylu życia.

W styczniu Anna Lewandowska pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu. Wystąpiła w imieniu męża, Roberta Lewandowskiego, i miała okazję spotkać się oraz porozmawiać z wieloma reprezentantami Polski z różnych dyscyplin. To właśnie wtedy doszło do publicznej wymiany zdań z Anetą Rygielską. Obie panie szybko znalazły wspólny język, a rozmowa zakończyła się konkretną deklaracją - umówieniem się na wspólny trening, który miał połączyć światy fitnessu i sportów walki.

Aneta Rygielska na obozie treningowym Anny Lewandowskiej

Zapowiedzi szybko doczekały się realizacji. Aneta Rygielska, reprezentantka Polski w boksie, pojawiła się gościnnie na Camp by Ann w Dojo Stara Wieś. Pięściarka poprowadziła zajęcia bokserskie dla uczestniczek obozu, wprowadzając je w świat pracy na nogach, koordynacji i precyzyjnych ciosów. Trening różnił się od klasycznych zajęć fitness, ale idealnie wpisał się w filozofię obozów Lewandowskiej, które stawiają na wszechstronny rozwój i przełamywanie własnych barier.

"Dzisiaj gość specjalny na campie: Aneta Rygielska. Reprezentantka Polski i medalistka mistrzostw świata i Europy. Poprowadziła dla dziewczyn trening z elementami boksu, który uczy szybkości, koncentracji i pewności siebie" - poinformowała Anna Lewandowska w mediach społecznościowych. Wspólne zajęcia były nie tylko sportowym urozmaiceniem obozu, ale też zapowiadanym wcześniej wspólnym treningiem obu pań.

