W Barcelonie Anna Lewandowska odnalazła swoje miejsce na ziemi. To tam prowadzi teraz także życie biznesowe. Otworzyła studio sportowe, w którym wszyscy chętni mogą kompleksowo zadbać o formę i zdrowie. Na miejscu można poćwiczyć także pod jej trenerskim okiem. Raz w tygodniu, w środy, prowadzi bowiem zajęcia kick the barre pure. To jej autorski program fitness łączący elementy treningu barre (balet, pilates) z dynamicznymi ruchami sztuk walki.

Poza tym, jak wyznała ostatnio, doszła też do wniosku, że powinna wyżej stawiać swoje potrzeby i pragnienia. Zakomunikowała to zresztą mężowi. "Od 20 lat wszystko kręci się wokół gry w piłkę. Ostatnio poczułam, że ja też potrzebuję atencji najbliższych. Po prostu" - mówiła w wywiadzie dla Twojego Stylu.

Od kiedy mieszkam w Barcelonie, żyję bardziej swoim życiem. Dawniej robiłam wiele rzeczy z myślą o Robercie, kończyłam studia dietetyczne dla Roberta, czytałam książki, żeby się dowiedzieć, jak jeszcze mogę mu pomóc. Nie przestałam go wspierać, ale poszłam po swoje

Również w ramach "pójścia po swoje" żona Roberta Lewandowskiego skupia się na nowym sportowym celu. Weźmie udział w zawodach Hyrox Bilbao (7-8 lutego). To międzynarodowy wyścig sprawnościowy, łączący bieganie z funkcjonalnym treningiem siłowym. Niektórzy nazywają go "maratonem fitnessu". U Anny pojawiło się jednak pewne utrudnienie.

Trudniejsze chwile Anny Lewandowskiej. Sama przyznała

Na swoim profilu w mediach Anna relacjonuje przygotowania do Hyrox Bilbao. Ostatnio wybrała się na jogging przy nadmorskiej promenadzie w Katalonii. I szczerze podzieliła się z fanami tym, co czuje. Zasygnalizowała, że także u niej pojawiają się trudności i chwile zwątpienia.

"Wiecie, co? Dzisiaj mam chyba najgorszy dzień. Kryzys" - oświadczyła, nie przerywając biegu. "W sobotę Bilbao Hyrox, a ja chyba mam ochotę się poddać" - zdradziła.

Chwilę potem chyba było już lepiej. Trudy wynagrodziły jej uroki Barcelony i okolic. Pokazała kadry, na których na boso przechadza się po plaży. "A po bieganiu… takie cudne widoki" - pochwaliła się z wdzięcznością, kierując obiektyw na morze.

Wieczorem raz jeszcze odezwała się na Instagramie. Przypomniała, że "im większa dawka ruchu i treningów, tym większe znaczenie ma regeneracja". Nie chodziło jej jednak tylko o sen i odpoczynek, lecz o coś więcej, a konkretnie o "świadome wspieranie organizmu od środka". Z kolei rano przywitała fanów pytaniem o to, co pomaga im dobrze zacząć dzień. U niej jest to "prosta rutyna dbania o siebie" z porannym popijaniem świeżo przygotowanego koktajlu.

Radami dzieli się w sieci i podczas organizowanych przez siebie od wielu lat obozów treningowych. Ostatni odbył się kilka dni temu w Starej Wsi. Przez tydzień Lewandowska, jej team oraz uczestniczki razem ćwiczyli, wykonywali medytacje, słuchali wykładów, regenerowali się.

"Tu nawiązują się prawdziwe przyjaźnie, poznajesz ludzi, którzy stają się Twoim wsparciem, tu czujesz, że jesteś częścią czegoś większego. Jestem ogromnie wdzięczna za ten projekt. Za ludzi, za team, którzy go tworzą ze mną od tylu lat. Za każdą uczestniczkę, która tu przyjeżdża i zostawia kawałek swojej historii. I mam nadzieję, że będziemy mogli tworzyć Camp by Ann dla Was jak najdłużej" - podsumowała to doświadczenie żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska FRANCK FIFE / AFP AFP

Anna Lewandowska Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP

Anna Lewandowska Piętka Mieszko AKPA

Kosmiczna Pia Skrzyszowska! Znakomity bieg Polki Polsat Sport