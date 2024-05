Lewandowska nie zamierza milczeć. Ujawnia bolesną prawdę o swoim małżeństwie

Anna Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych postaci w świecie polskiego show biznesu. Była karateczka aktywnie działa w mediach społecznościowych, a swoje ogromne zasięgi wykorzystuje głównie do promocji zdrowego stylu życia oraz dzielenia się prywatnymi nowinkami. Coraz częściej social media stają się jednak dla trenerki fitness narzędziem wykorzystywanych w celach społecznych . Małżonka Roberta Lewandowskiego od dawna współpracuje z takimi fundacjami i stowarzyszeniami jak Szlachetna Paczka , czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , a do bezinteresownej pomocy innym zachęca także swoich obserwatorów.

WAG piłkarskiej reprezentacji Polski nie boi się poruszać w sieci ważnych tematów. W lutym bieżącego roku, przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, celebrytka zamieściła w sieci poruszający wpis, w którym zaapelowała do swoich fanów . "Depresja to nie tylko chwilowe uczucie smutku, ale również poważne zaburzenie zdrowia psychicznego, które może wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia. Edukacja w tym temacie jest tak ważna... (...) Nie bójmy się rozmawiać o zdrowiu psychicznym. Na pierwszy rzut oka nie zawsze widać, kto może akurat potrzebować takiej rozmowy. Bądźmy uważni, otwarci, gotowi do słuchania i do pomocy. NIE OCENIAJMY, bądźmy empatyczni - nie tylko dziś. Pamiętajcie, że nawet najmniejszy gest wsparcia może mieć ogromne znaczenie dla kogoś, kto zmaga się z depresją" - przekazała wówczas.