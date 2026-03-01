Lewandowska nie mogła milczeć. Wymownie o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Bliski Wschód ponownie stał się areną gwałtownej eskalacji napięć. Po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran doszło do odwetu, który wstrząsnął całym regionem. Informacje o wybuchach i potężnych eksplozjach obiegły światowe media, a mieszkańcy kolejnych państw zaczęli relacjonować dramatyczne wydarzenia w sieci. Konflikt bardzo szybko rozlał się na inne kraje w tej części świata, a sytuacja zrobiła się niebezpieczna m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Luksusowy Dubaj, który jeszcze niedawno tętnił życiem i przyciągał turystów oraz gwiazdy z całego globu, dziś mierzy się z chaosem. Doniesienia o wybuchach wstrząsnęły mieszkańcami i turystami, odwoływane są loty, a część międzynarodowych połączeń została wstrzymana. Niepokojące sygnały napływają także z Abu Zabi.

Anna Lewandowska kilka dni temu opuściła Dubaj. Teraz nadała pilny komunikat

Jeszcze kilka dni temu w Dubaju i Abu Zabi przebywała Anna Lewandowska, która udała się tam w celach służbowych. Żona Roberta Lewandowskiego realizowała tam projekty biznesowe, a swój pobyt relacjonowała w mediach społecznościowych. Na szczęście małżonka piłkarza zdążyła wrócić do Barcelony jeszcze przed eskalacją konfliktu i pogorszeniem się sytuacji w regionie.

Gdy w mediach zaczęły pojawiać się dramatyczne informacje, fani natychmiast zareagowali. Skrzynka odbiorcza trenerki zapełniła się prywatnymi wiadomościami od zmartwionych internautów, którzy dopytywali, czy jest bezpieczna i czy nic jej nie grozi. Teraz Anna Lewandowska nadała w mediach społecznościowych pilny komunikat.

"Kochani, tak, wróciłam do Europy już trzy dni temu. Dziękuję za wszystkie wiadomości i troskę. Ostatnie dni spędziłam w Dubaju i Abu Zabi w podróży biznesowej. Z ogromnym smutkiem patrzę na to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Jestem wdzięczna, że bezpiecznie wróciłam do domu. Myślami jestem z wszystkimi, których dotyka ta trudna sytuacja" - napisała, uspokajając obserwatorów.

Anna Lewandowska nadała komunikat ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Wielu Polaków utknęło jednak na Bliskim Wschodzie bez możliwości rychłego powrotu do ojczyzny. O tym, co obecnie dzieje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskim, mediom opowiedział mieszkający od jakiegoś już czasu w Dubaju Adriank Meronk. Polski golfista w kolejnych dniach miał wyruszyć w świat, aby brać udział w turnieju golfowym, niestety na ten moment nie może on opuścić Dubaju. W tym samym regionie przebywa obecnie utytułowana lekkoatletka Anita Włodarczyk, która w mediach społecznościowych podzieliła się z fanami swoimi przeżyciami z ostatnich kilkudziesięciu godzin.

Anna Lewandowska William Volcov AFP

Anna Lewandowska Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP

USA zaatakowały obiekty nuklearne w Iranie Elyas / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP

