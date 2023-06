Lewandowska nie miała zamiaru tego przemilczeć. Zareagowała na kąśliwą uwagę

Robert Lewandowski w lipcu 2022 roku zmienił barwy klubowe i podpisał czteroletni kontrakt z FC Barceloną . Kapitan reprezentacji Polski rozpoczął kolejną przygodę w swojej karierze i przeprowadził się do Katalonii z córkami i żoną Anną, która wieści o transferze ukochanego przyjęła z wyraźnym entuzjazmem.

"Na pewno żona od początku była za. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz powiedziałem jej, że jest taki temat, to strasznie się do tego zapaliła. Była gotowa od razu nas spakować (śmiech). Ale na końcu muszę powiedzieć, że to była wspólna decyzja. Nie moja, nie jej, tylko nasza" - zdradził Lewandowski, cytowany przez Sebastiana Staszewskiego z Interii.