Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska nadała niespodziewany komunikat. Musiała się pochwalić

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Anna Lewandowska po raz kolejny udowadnia, że nie potrafi siedzieć bezczynnie. Była karateczka, a obecnie promotorka zdrowego stylu życia, za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła udział w kolejnych zawodach Hyrox. Tym razem Polka i jej ekipa z EDAN Studios rywalizują w jednym z hiszpańskich miast.

Kobieta w sportowym stroju z długim rękawem w kolorze różowym i białym trzyma shaker z napojem, uśmiechając się i stojąc w pomieszczeniu. W tle widoczne są inne osoby oraz elementy wnętrza budynku.
Anna LewandowskaANDRZEJ ZBRANIECKIEast News

Anna Lewandowska to postać, która od lat inspiruje tysiące Polaków do aktywności i dbania o zdrowie. Zanim jednak stała się jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w kraju, przez długi czas związana była ze sportem wyczynowym. Jako zawodniczka karate tradycyjnego reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej i w całej swojej karierze zdobyła łącznie 38 medali mistrzostw Polski, Europy i świata. To osiągnięcia, które stawiają ją w gronie najbardziej utytułowanych sportsmenek tej dyscypliny w historii kraju.

Po zakończeniu kariery sportowej Anna skoncentrowała się na promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Od lat prowadzi firmy i marki, których celem jest zachęcanie innych do dbania o swoje ciało i duszę. Jej działalność obejmuje m.in. treningi personalne, porady dotyczące żywienia, a także własne kosmetyki i eventy sportowe, które inspirują miliony obserwujących do pozytywnych zmian.

Lewandowska nie zamierza tego kryć, a jednak kryzys. "Chyba mam ochotę się poddać"

Anna Lewandowska na kolejnych zawodach Hyrox. Z dumą ogłosiła

Anna nie ogranicza się jednak jedynie do zachęcania innych do ruchu - sama regularnie trenuje i nie boi się wychodzić ze swojej strefy komfortu. Od jakiegoś czasu Lewandowska bierze udział w zawodach Hyrox - to dynamiczne i wymagające zawody łączące bieg z elementami funkcjonalnymi, w których sprawdzana jest zarówno siła, jak i wytrzymałość.

Małżonka Roberta Lewandowskiego ma za sobą już kilka startów w Hyrox, które relacjonowała wcześniej na swoich kanałach społecznościowych, a teraz przekazała fanom komunikat prosto z Bilbao i poinformowała, że po raz kolejny będzie rywalizować w zawodach tej serii. "Słuchajcie, jesteśmy w Bilbao, team EDAN startuje właśnie od samego rana, bo jest teraz 4.30. Startuje tym razem z Sergiem, który jest 11 lat młodszy ode mnie, także mówię do niego "mój synku". No więc zobaczymy, jak będzie. Ostatni czas miałam 1:10.11 więc... zobaczymy" - zakomunikowała.

Kobieta w sportowym stroju stoi na tle ścianki z napisem HYROX, hala wypełniona uczestnikami biorącymi udział w sportowej imprezie, zbliżenie na uśmiechniętą kobietę prowadzącą relację z wydarzenia.
Anna Lewandowska na zawodach Hyrox w BilbaoInstagram/annalewandowskamateriał zewnętrzny

Życie Lewandowskiej mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Jedno pytanie zmieniło wszystko

Anna Lewandowska
Anna LewandowskaIMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East NewsEast News
Anna Lewandowska
Anna LewandowskaTom Nicholson/Shutterstock/Rex Fashion/East NewsEast News
Uśmiechnięta kobieta w eleganckiej, jasnozielonej sukni z odkrytymi ramionami trzyma złotą kopertówkę, wokół niej rozmyty tłum oraz czerwony dywan wskazujący na obecność na wydarzeniu o charakterze medialnym.
Anna Lewandowska GABRIEL BOUYSAFP
ZIO 2026. Znicz olimpijski zapłonął w Mediolanie. WIDEOEMELINE HENRY, SOFIANE OUANES / AFPTV / AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja