Lewandowska nadała niespodziewany komunikat. Musiała się pochwalić

Anna Lewandowska to postać, która od lat inspiruje tysiące Polaków do aktywności i dbania o zdrowie. Zanim jednak stała się jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w kraju, przez długi czas związana była ze sportem wyczynowym. Jako zawodniczka karate tradycyjnego reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej i w całej swojej karierze zdobyła łącznie 38 medali mistrzostw Polski, Europy i świata. To osiągnięcia, które stawiają ją w gronie najbardziej utytułowanych sportsmenek tej dyscypliny w historii kraju.

Po zakończeniu kariery sportowej Anna skoncentrowała się na promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Od lat prowadzi firmy i marki, których celem jest zachęcanie innych do dbania o swoje ciało i duszę. Jej działalność obejmuje m.in. treningi personalne, porady dotyczące żywienia, a także własne kosmetyki i eventy sportowe, które inspirują miliony obserwujących do pozytywnych zmian.

Anna Lewandowska na kolejnych zawodach Hyrox. Z dumą ogłosiła

Anna nie ogranicza się jednak jedynie do zachęcania innych do ruchu - sama regularnie trenuje i nie boi się wychodzić ze swojej strefy komfortu. Od jakiegoś czasu Lewandowska bierze udział w zawodach Hyrox - to dynamiczne i wymagające zawody łączące bieg z elementami funkcjonalnymi, w których sprawdzana jest zarówno siła, jak i wytrzymałość.

Małżonka Roberta Lewandowskiego ma za sobą już kilka startów w Hyrox, które relacjonowała wcześniej na swoich kanałach społecznościowych, a teraz przekazała fanom komunikat prosto z Bilbao i poinformowała, że po raz kolejny będzie rywalizować w zawodach tej serii. "Słuchajcie, jesteśmy w Bilbao, team EDAN startuje właśnie od samego rana, bo jest teraz 4.30. Startuje tym razem z Sergiem, który jest 11 lat młodszy ode mnie, także mówię do niego "mój synku". No więc zobaczymy, jak będzie. Ostatni czas miałam 1:10.11 więc... zobaczymy" - zakomunikowała.

