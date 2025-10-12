Lewandowska nadała niespodziewany komunikat. "Mała lekcja empatii"

Zarówno Victoria Beckham, jak i Anna Lewandowska to jedne z najbardziej rozpoznawalnych na świecie WAGs piłkarskich. Obie łączy pasja, determinacja i nieustanna praca nad sobą, a także życie w blasku reflektorów, które potrafi być równie trudne, co fascynujące. Nic więc dziwnego, że głośny serial dokumentalny Netfliksa o Victorii Beckham szczególnie poruszył Annę Lewandowską.

Anna Lewandowska oceniła serial dokumentalny o Victorii Beckham. Wspomniała też o Davidzie

Produkcja pokazująca kulisy życia byłej członkini Spice Girls i projektantki mody stała się jednym z najczęściej komentowanych dokumentów ostatnich tygodni. O serialu rozpisują się media na całym świecie, a wśród osób, które zabrały głos, znalazła się właśnie żona Roberta Lewandowskiego. Polska trenerka i bizneswoman opublikowała na Instagramie refleksyjny wpis, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami po obejrzeniu produkcji.

"Właśnie skończyłam oglądać trzyodcinkowy dokument o Victorii Beckham. Myślę, że dla wielu kobiet może być to źródło inspiracji - ale też możliwość zrozumienia, jak wygląda życie kobiety znanej, obserwowanej i ocenianej z każdej strony. Nie ukrywam, że w niektórych fragmentach odnalazłam odrobinę siebie" -napisała. Lewandowska podkreśliła jednak, że nie porównuje się do brytyjskiej gwiazdy: "Oczywiście, nie porównuję się do Victorii ani do jej ogromnego sukcesu, ale w mikroskali dostrzegam podobne emocje, momenty i wyzwania".

W dalszej części swojego wpisu trenerka odniosła się do uniwersalnego przesłania dokumentu, zwracając uwagę, że życie znanych kobiet często bywa postrzegane przez pryzmat stereotypów. "Bo niezależnie od tego, jaką ścieżką idziemy - czy jesteśmy rozpoznawalne, czy nie - kobiety często bywają oceniane przez pryzmat statusu, partnera czy wyglądu, a nie przez swoją ciężką pracę, pasję i konsekwencję. Ten dokument to dla mnie mała lekcja empatii, ale też przypomnienie, że każda z nas ma swoją historię i swoją siłę" - napisała Lewandowska.

Na koniec wspomniała także o innej produkcji Netfliksa - serialu "Beckham", ukazującym życie Davida Beckhama. "Polecam szczególnie Paniom - zarówno "Beckham", jak i "Victoria". To niezwykle ciekawe spojrzenie na dwoje ludzi, którzy przez lata wspólnie budowali swoje życie, karierę i marzenia. Ikony stylu, sportu i popkultury. Gratulacje dla Nich obojga!" - zakończyła swój wpis.

Anna Lewandowska IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News East News

Victoria Beckham Chris ARJOON / AFP East News

David Beckham, Victoria Beckham Mike Ehrmann AFP