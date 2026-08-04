Robert Lewandowski w pierwszej połowie lipca opuścił Hiszpanię i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zasilił szeregi klubu Chicago Fire. Jego małżonka oraz córki pozostały jednak w Europie, a trenerka fitness pod nieobecność ukochanego zajęła się "domykaniem" wszystkich spraw i przygotowaniem rodziny do przeprowadzki za ocean.

Wcześniej dziennikarz Sebastian Staszewski informował, że Anna, Klara i Laura do kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Kilka dni temu WAG poinformowała jednak o wyjeździe do Turcji. Do Stambułu udała się, aby wziąć udział w kolejnych już zawodach HYROX. W niedzielę "Lewa" przekazała, że mimo problemów zdrowotnych udało jej się ukończyć zmagania z czasem niewiele gorszym od jej dotychczasowego "personal best".

Teraz 37-latka opublikowała na swoim profilu na Instagramie obszerny wpis, w którym podsumowała swój występ w Stambule. Przy okazji przekazała informacje na temat nadchodzącej przeprowadzki do USA.

"Dlaczego znowu start w HYROX? Karate nauczyło mnie nieustannie przesuwać własne granice. Dziś robię to, startując w HYROX. Fakt, byłam po intensywnej chorobie, ale ten start tylko utwierdził mnie w przekonaniu, jak wielką siłę charakteru daje sport. Po tylu latach w sporcie zrozumiałam, że nadal potrzebuję takich wyzwań. (...) Kolejny przystanek: Barcelona… a potem Chicago" - napisała.

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Tymczasem Robert Lewandowski ma już za sobą pierwsze występy w barwach Chicago Fire. Podczas ostatniego ligowego meczu przeciwko Charlotte FC polski snajper zdobył pierwsze bramki jako zawodnik klubu Major League Soccer i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 2:1.

Kolejny mecz dla "Lewego" będzie miał wyjątkowe znaczenie - czeka go bowiem pierwszy występ w Leagues Cup. W pierwszej kolejce fazy grupowej "Strażacy" zmierzą się z klubem Necaxa. Przebieg spotkania śledzić będzie można na stronie Interii Sport.

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Anna Lewandowska Lukasz Gdak East News

Anna Lewandowska Urbanandsport AFP

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