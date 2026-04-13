Lewandowska musiała się tym podzielić ze światem. "Tydzień odpuszczenia"

Obecnie trenerka przygotowuje się do następnego startu. Jak zdradziła w jednym z ostatnich wpisów, weszła właśnie w tzw. "taper week" , czyli okres bezpośrednio poprzedzający zawody, w którym zmniejsza się intensywność treningów, by organizm mógł się zregenerować i osiągnąć optymalną formę. Przyznała, że to dla niej szczególny moment, wymagający dużej samodyscypliny i zaufania do procesu treningowego. Przy okazji wróciła wspomnieniami do czasów, gdy reprezentowała Polskę jako karateczka.

"Pamiętam, jak startowałam w karate w reprezentacji Polski, mój trener mój mentor, Jerzy Szcząchor, zawsze powtarzał, jak ważne jest, żeby potrafić odpuścić. Dla mnie było to ogromne wyzwanie, bo ciało i głowa są już nakręcone i chcą robić więcej, mocniej, intensywniej. Ale właśnie wtedy najłatwiej przesadzić i wejść w przetrenowanie. Dlatego teraz najważniejsze jest zaufanie procesowi. Zrobić krok w tył, żeby za chwilę zrobić dwa do przodu. Ten chwilowy spadek intensywności to nie cofanie się to budowanie gotowości, żeby w dniu startu wejść na na wyższy poziom. W tym tygodniu mam też kilka wyzwań zawodowych, praca przy komputerze, więc wszystko mogę połączyć w spokoju. Ale powiem Wam szczerze, że bawię się tym i cieszę jak dziecko. Bo aktywność fizyczna to nie opiniowanie to dobre i pozytywne emocje!" - przekazała na Instagramie.