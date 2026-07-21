Robert Lewandowski wyleciał do USA sam, bez żony i córek u boku. To wywołało liczne spekulacje i wątpliwości. Niektórzy nie mogli pojąć, dlaczego piłkarz pierwsze chwile w nowym miejscu musi spędzić bez najbliższych.

Ze swego rodzaju wyjaśnieniem spieszy w końcu Anna. W mediach społecznościowych umieściła swoje zdjęcie z siłowni, do którego pozuje, prezentując naprężone mięśnie. Do fotografii dołączyła znaczący opis.

Mocny trening odhaczony, a teraz czas wracać do działania!

"Dla wszystkich mocno zaangażowanych w moje życie... Dziękuję, że tak bardzo dbacie o moje sprawy prywatne" - dodaje z przekąsem. I od razu wyjaśnia, co tak naprawdę dzieje się obecnie w jej codzienności.

To dlatego Anna Lewandowska nie poleciała z Robertem do USA

"Mówiąc o faktach: Mam intensywny czas. Dużo pracy, kolejne wielkie projekty i ciągły rozwój mojego studia. Od kilku dni razem z moim zespołem jesteśmy na szkoleniu biznesowym, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom" - wyjaśnia Anna Lewandowska.

Od razu precyzuje, co znajduje się w jej grafiku na najbliższe dni i tygodnie. "Eventy, szkolenia, treningi, przygotowania do Hyrox. Domykam sprawy w Barcelonie, żeby frunąć dalej. Praca, rozwój i stawianie na siebie. Działamy!" - oświadcza.

Tym samym jednym ruchem ucina spekulacje, dlaczego nie poleciała z mężem do Chicago. Jako odpowiedzialna mama i bizneswoman musi rozwiązać pewne sprawy, nim na dłuższy czas opuści Europę i zniknie za oceanem.

Klaruje się przyszłość rodziny Lewandowskich w Chicago

Kiedy Anna, Klara i Laura pojawią się przy boku Roberta Lewandowskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki? Nieco światła na sprawę rzuca Sebastian Staszewski, autor biografii "Lewego". Twierdzi, że rodzina dołączy do piłkarza najprędzej na przełomie lipca i sierpnia.

Sam Lewandowski na razie mieszka w prestiżowym hotelu Waldorf-Astoria, ale już miał rozpocząć rekonesans rynku pod kątem lokum idealnego dla niego i najbliższych.

"Podróżował po mieście i szukał mieszkania. Jeszcze go nie wybrał, ale ma już listę apartamentów, które będzie przeglądał. Rodzina ma dołączyć do niego na przełomie lipca i sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest" - twierdzi Staszewski.

A kiedy można spodziewać się debiutu "Lewego" w Chicago Fire? Domniemywa się, że zagra w najbliższym meczu z Interem Miami (23 lipca godz. 1.30 czasu polskiego).





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport