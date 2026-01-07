Lewandowska już tego nie ukrywa. Ogłasza z dumą, komunikat poszedł w świat

Anna Lewandowska od lat konsekwentnie podkreśla, że przede wszystkim jest sportsmenką, trenerką i promotorką zdrowego stylu życia. To właśnie aktywność fizyczna, równowaga i dbałość o ciało oraz umysł stanowią fundament jej codzienności. Wartości, które wyznaje, od zawsze znajdowały odzwierciedlenie także w jej wizerunku - wygodnym, funkcjonalnym i mocno osadzonym w sportowej estetyce. Przez długi czas to właśnie luźne bluzy, legginsy i sneakersy były jej znakiem rozpoznawczym.

W ostatnich latach styl Anny Lewandowskiej wyraźnie jednak ewoluował. Żona Roberta Lewandowskiego coraz śmielej zaczęła sięgać po modowe trendy i eksperymentować z fasonami, które wcześniej rzadko pojawiały się w jej szafie. Sportowy minimalizm ustąpił miejsca bardziej zmysłowym, kobiecym i eleganckim stylizacjom. Sama zainteresowana przyznawała, że zmiana ta wynika nie tylko z większej odwagi w modzie, ale także z przemian wewnętrznych i nowego spojrzenia na samą siebie.

W jednym z felietonów dla magazynu "Twój Styl" Lewandowska wyznała, że dziś lubi bawić się modą i obserwować aktualne trendy. Podkreślała, że macierzyństwo wpłynęło na jej podejście do ubioru, a w jej garderobie zapanowała większa różnorodność. Obok sportowych bluz pojawiły się kobiece sukienki, eleganckie komplety i biznesowe garnitury, które, jak sama zaznaczyła, doskonale oddają wiele ról, jakie pełni w życiu.

Anna Lewandowska jako cover girl. Internauci zachwyceni

Odważniejsze stylizacje trenerka fitness zaprezentowała już kilka miesięcy temu w magazynie "Elle", gdzie zachwyciła nowoczesnym, modowym wydaniem. Teraz ponownie znalazła się w centrum uwagi, tym razem jako bohaterka okładki lutowego wydania "Twojego Stylu". "Żona sławnego piłkarza? Tak, ale nie tylko. Anna Lewandowska nie zapomniała, że jest mistrzynią z apetytem na dalsze sukcesy. Kobietą, która chce realizować marzenia, być doceniana, a czasem błyszczeć" - zapowiedziano w mediach społecznościowych materiał o WAG reprezentacji Polskii autorstwa Joanny Lorynowicz.

Pod wpisem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Przeczytam z ciekawością", "Świetna stylówka", "Wielki szacunek dla Pani Ani. Jest dla mnie ogromnym autorytetem", "Super Ania i tak trzymać!" - przyznali zgodnie internauci.

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Anna Lewandowska Tom Nicholson/Shutterstock/Rex Fashion/East News East News

Anna Lewandowska GABRIEL BOUYS AFP