Lewandowscy na 8. miejscu, Iga Świątek dopiero na 29. Ranking wszystko pokazał

Lewandowscy na 8. pozycji. Kto najbogatszy?

AS Sportu 2024. Bartosz Zmarzlik VS Robert Lewandowski. WIDEO

Majątek Lewandowskich opiewa na 723 miliony złotych. Przypomnijmy, że głównym zastrzykiem gotówki dla pary wciąż jest to, co napastnik dostaje jako wypłatę w FC Barcelonie - to rocznie 21 milionów euro (około 80 milionów złotych). Nie oznacza to jednak, że jego żona w ogóle nie pracuje na domowy budżet - otworzyła ostatnio Edan Studios, jej firma prężnie działa, a na horyzoncie widać kolejne organizowane przez nią obozy fitness.