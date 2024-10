Lewandowscy i Szczęśni paradują po Barcelonie. Wyglądają jak milion dolarów

Wiadomo nie od dziś, że Lewandowscy i Szczęśni utrzymują dość bliskie kontakty - przede wszystkim panowie niejednokrotnie spali razem w pokoju podczas zgrupowań i lubili spędzać ze sobą czas. Przez najbliższy rok będą mieli jeszcze więcej szans na to, żeby się lepiej poznać.

Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie

Jeszcze kilka tygodni temu taki scenariusz wydawał się niemożliwy - dwóch Polaków w Barcelonie i to jeszcze Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny . Cała Polska żyła zakończeniem kariery bramkarza i jego powrotem z emerytury, gdy okazało się, że Katalończycy na gwałt poszukują doświadczonego golkipera, który zastąpiłby kontuzjowanego ter Stegena.

Wojciech Szczęsny i FC Barcelona podjęli decyzję o współpracy, a on i jego małżonka wraz z dziećmi mogli przenieść się do willowej dzielnicy pod samym miastem. Wreszcie doszło do spotkań obu wielkich piłkarskich par - dwaj najbardziej znani polscy piłkarze i dwie najpopularniejsze WAGs.