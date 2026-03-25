Lesar związała się z Zillmann, a teraz takie słowa o byłym. Bolesne wyznanie

Przez cały ostatni rok Katarzyna Zillmann udowadniała, że nie boi się wyzwań i potrafi wyjść poza swoją strefę komfortu. Właśnie dlatego zdecydowała się na udział w programie "Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę walczyła u boku Janji Lesar, tworząc pierwszą żeńską parę w historii polskich edycji tego show. Z występu na występ coraz bardziej dało się zauważyć, że Janję i Katarzynę łączy coś więcej niż tylko relacja czysto zawodowa. Ich chemia na parkiecie szybko przeniosła się także poza niego, co nie umknęło uwadze widzów i mediów. Po finale programu obie kobiety zakończyły swoje dotychczasowe relacje i skupiły się na budowaniu wspólnego życia, nie ukrywając, że to dla nich zupełnie nowy, ale bardzo ważny etap.

Janja Lesar szczerze o relacjach z Krzysztofem Hulbojem

Teraz Janja Lesar opowiedziała o tym, jak wygląda jej obecna relacja z byłym partnerem, Krzysztofem Hulbojem. Tancerka oficjalnie potwierdziła rozstanie z nim w listopadzie 2025 roku. Bezpośrednim powodem zakończenia wieloletniej relacji było uczucie, jakie narodziło się między nią a Katarzyną Zillmann podczas intensywnych treningów do programu. W pierwszych wywiadach po rozstaniu Lesar tłumaczyła swoją decyzję potrzebą pobycia samej i chęcią sprawdzenia się w życiowej niezależności. Z czasem jednak otwarcie przyznała, że to właśnie nagłe i silne uczucie do sportsmenki miało kluczowy wpływ na jej wybór.

W rozmowie z Karoliną Motylewską Janja Lesar wróciła do tematu i przyznała, że mimo bolesnego rozstania, ona i Krzysztof nadal mogą na siebie liczyć. Wspomniała nawet, że Krzysztof pomaga jej w sprawach formalnych, m.in. przy zakupie mieszkania. "Nie wiem, czy nasze relacje są poukładane. Nie jest to łatwe i tam dalej jest taka jakaś płynąca energia. Zależy mi na Krzysztofie, teraz pomaga mi przy kupnie mieszkania. Emocjonalnie jest dalej czasami trudno" - wyznała szczerze.

Dodała też, że wciąż życzy mu wszystkiego, co najlepsze, i mocno trzyma za niego kciuki. Podkreśliła, że zasługuje na szczęście jak mało kto i ma nadzieję, że spotka na swojej drodze kogoś wyjątkowego.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"

Katarzyna Zillmann, Janja Lesar

Katarzyna Zillmann, Janja Lesar i Krzysztof Hulboj

