Lesar wyznała ws. relacji z Zillmann. Jest inaczej niż myślano. Tancerka od razu przyznała

Janja Lesar niedawno poinformowała, że rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem i narzeczonym, Krzysztofem Hulbojem. W tym samym wywiadzie dla Kozaczka nazwała to, co czuje do Zillmann "zauroczeniem". Sytuacja wydaje się nie być taka, jak wszyscy myśleli. Teraz tancerka posunęła się o krok dalej.

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann nie są razem? Znaczące słowa tancerki

Po finale "Tańca z Gwiazdami" Julia Walczak, dotychczasowa partnerka Katarzyny Zillmann, wyznała, że nie jest już z nią w związku. Potem w sieci pojawiły się zdjęcia z imprezy pożegnalnej gwiazd programu, na których widać było, że między Zillmann a Lesar jest coś więcej. W sieci wybuchła prawdziwa burza i wszystkie strony zaczęły tłumaczyć się z tego, co między nimi właściwie zaszło, nie ujawniając jednak nigdy całej prawdy.

W wywiadzie dla Kozaczka, Janja Lesar wyznała, że w tej chwili jest sama i nazwała to przerwą w związku ze swoim dotychczasowym partnerem. Ani razu nie powiedziała, że weszła w nowy związek.

Teraz postanowiła opowiedzieć nieco więcej o tym, jak naprawdę wygląda jej relacja z Katarzyną Zillmann i na czym się opiera. Wprost nazwała wioślarkę "zapalnikiem". Postanowiła wyjaśnić, co przez to rozumie.

Janja Lesar szczerze o relacji łączącej ją z Zillmann

W rozmowie ze Światem Gwiazd Janja Lesar otworzyła się na temat swojej relacji z Katarzyną Zillmann. Wyjaśniła dokładnie, jak teraz wygląda ich sytuacja i jak tancerka widzi ich przyszłość.

"Kasia na pewno była takim zapalnikiem, że popatrzyłam na siebie inaczej i że być może chciałabym jeszcze coś innego spróbować, pożyć inaczej, w inny sposób" - mówiła Lesar. "Na razie jest za wcześnie, żeby mówić dokładnie, jak to się wszystko rozwiąże. Na razie naprawdę czuję, że to jest jakby taka przerwa po prostu od tego wszystkiego" - informowała.

Rzeczywiście zaczęłyśmy czuć różne emocje, które nie były tylko platoniczne, więc wtedy trzeba było się zastanowić, jak kreować dalej naszą przyjaźń

Póki co wydaje się więc, że Lesar i Zillmann łączy bardzo wyjątkowa przyjaźń, a także taniec, który okazał się bardzo mocnym spoiwem. Niedawno wioślarka poinformowała, że razem wystąpią w teledysku, nie chciała jednak ujawniać, w jakim.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami" Adam Jankowski/REPORTER East News

Janja Lesar, Katarzyna Zillmann Paweł Wrzecion AKPA