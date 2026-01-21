Katarzyna Zillmann to jedna z najbardziej utytułowanych polskich wioślarek ostatnich lat. Jest wicemistrzynią olimpijską z Tokio, wielokrotną medalistką mistrzostw świata i Europy, a także jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. Jej sukcesy na wodzie, charyzma i bezkompromisowość sprawiły, że szybko stała się ulubienicą kibiców, a także medialną osobowością, która nie boi się mówić otwarcie o swoim życiu prywatnym.

Nowy rozdział w jej karierze otworzył udział w "Tańcu z Gwiazdami". To właśnie na parkiecie popularnego show Zillmann poznała bliżej swoją taneczną partnerkę, Janję Lesar. Ich relacja od początku przyciągała uwagę widzów - zarówno ze względu na emocje, jakie prezentowały w tańcu, jak i na coraz bardziej widoczną bliskość poza kamerami.

Po zakończeniu sezonu zrobiło się naprawdę gorąco. Najpierw media obiegła informacja o rozstaniu Zillmann z Julią Walczak, a chwilę później pojawiły się zdjęcia Kasi i Janji całujących się po jednym z treningów, przed wspólnym powrotem taksówką. W sieci i mediach wybuchła burza, bo obie kobiety jeszcze niedawno były w długoletnich związkach, a Lesar tworzyła relację z tancerzem Krzysztofem Hulbojem od ponad dwóch dekad.

Janja Lesar o reakcji Krzysztofa Hulboja na wieść o relacji z Katarzyną Zillmann. "Przerażające"

Od tamtej pory Zillmann i Lesar coraz częściej pokazują się razem, udzielają wspólnych wywiadów i nie ukrywają, że chcą eksplorować to, co się między nimi zrodziło. Teraz Janja Lesar postanowiła opowiedzieć o kulisach tej sytuacji w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w "Świecie Gwiazd". Tancerka podkreśliła, że przez 22 lata była w szczęśliwym i harmonijnym związku z Hulbojem i nigdy wcześniej nie zwracała uwagi na innych. Gdy jednak pojawiły się uczucia do Katarzyny, od razu powiedziała o tym partnerowi. Jak przyznała, jego reakcja była "przerażająca", bo taka szczerość realnie zagrażała ich relacji i oznaczała nieuniknione zmiany.

"To jest mój przyjaciel. Jak coś takiego się dzieje, może nie jest to wygodne, czyli trzeba po prostu wybrać sobie ten moment, żeby powiedzieć, że coś się we mnie zmieniło, że czuję inaczej, co być może nie będzie mu pasowało. Ale ma prawo wiedzieć pierwszy, jakkolwiek to się rozwinie czy nie rozwinie. Ale jak masz relację nie tylko romantyczną, ale też przyjacielską i czujesz, że chciałbyś coś wyeksplorować albo wyrazić, wydaje mi się że partner jest osobą, która to zniesie" - oznajmiła.

Lesar zaznaczyła jednak, że nie walczy o związki na siłę, a dziś jest w innym miejscu niż przed programem. Mimo rozstania utrzymują dobre relacje, a Krzysztofa nazywa "wielkim człowiekiem", z którym nadal chciałaby pracować i tańczyć.

