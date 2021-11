Już niebawem, bo podczas gali zaplanowanej na 29 listopada, zostanie ogłoszone nazwisko laureata Złotej Piłki magazynu "France Football". Mówi się, że pojedynek rozstrzygnie się między Lionelem Messim a Robertem Lewandowskim. I, jak to zwykle bywa, co rusz w mediach pojawiają się "przecieki" dotyczące wyników głosowania.

Według jednych doniesień, to Polak będzie triumfatorem , wedle innych zwycięzcą zostanie Argentyńczyk. Wśród przekonanych o wygranej zawodnika PSG są portugalska stacja telewizyjna RTP oraz Francesc Aguilar z "Mundo Deportivo" . Ich zdaniem to Messi wróci do domu z siódmą w swojej karierze statuetką, a Lewandowski będzie musiał obejść się smakiem.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo na randce w Paryżu

Tymczasem Messi - jakby wbrew szumowi wokół swojej osoby - postanowił spędzić nieco czasu w spokoju, z ukochaną. Zaprosił żonę na randkę w samym sercu Paryża. Jak zrelacjonowała na Instagramie Antonela Roccuzzo, zjedli razem kolację z widokiem na Wieżę Eiffla. Obok zdjęć zamieściła wymowne wyznanie miłości skierowane do męża.

Bardzo cię kocham, moje kochanie - napisała.

Pod jej wpisem pojawiła się lawina komentarzy. Głos zabierały inne piłkarskie WAGs, m.in. ukochana Sergia Rica Gonzaleza, żona Sergi Roberta, żona Jordiego Alby, żona Sergia Busquetsa, żona Nelsona Semedy, żona Angela Di Marii, żona Luisa Suareza i ukochana Leandra Paredesa.



Jednak największe poruszenie wywołał lakoniczny komentarz Georginy Rodriguez. Modelka zostawiła pod wpisem tylko ikonkę serduszka, ale jej mały gest sprowokował wielką dyskusję.

Georgina i Cristiano Ronaldo, największy rywal Messiego, są parą od kilku lat, wychowują razem czworo dzieci, a niebawem na świat przyjdą ich bliźniaki. Mimo że Argentyńczyk i Portugalczyk od dawien dawna rywalizowali na sobą na boisku, to najwidoczniej prywatnie nie ma między nimi, a tym bardziej między ich drugimi połówkami, niesnasek.

