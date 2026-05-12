Leo Messi wśród 4 procent ludności. To schorzenie trudno zdiagnozować

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn. Na mundialu niestety nie zobaczymy reprezentacji Polski, która w finale baraży musiała uznać wyższość drużyny narodowej Szwecji, jednak emocji z pewnością nie zabraknie.

Wśród faworytów przed tą imprezą wymieniani są głównie Argentyńczycy, który podczas ostatniej edycji czempionatu pokonali w finale Francuzów po rzutach karnych. Kapitanem "Albicelestes" od wielu już lat pozostaje Leo Messi, który jest rekordzistą swojego kraju zarówno pod względem występów w reprezentacji, jak i strzelonych bramek.

38-latek wybitne osiągnięcia ma nie tylko w piłce reprezentacyjnej, ale również klubowej. Pochodzący z Rosario zawodnik z FC Barcelona dziesięciokrotnie sięgał po mistrzostwo Hiszpanii. Do tego dochodzi jeszcze siedem Pucharów Króla, osiem Superpucharów Hiszpanii, trzy klubowe mistrzostwa świata, trzy Superpuchary Europy UEFA, oraz cztery triumfy w Lidze Mistrzów UEFA. W Paris Saint-Germain Argentyńczyk dwukrotnie zostawał mistrzem Francji i raz zdobył Superpuchar Francjii. Obecnie jest piłkarzem Interu Miami, w którym wygrał Major Soccer League, Leagues Cup i MLS Eastern Conference.

Leo Messi ma bardzo rzadką przypadłość. Zdiagnozowano ją u 4% populacji

Choć dziś uznawany jest za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii, jego życie nie zawsze usłane było różami. Aby znaleźć się w tym miejscu Argentyńczyk pokonać musiał bowiem wiele przeszkód. Gdy Leo Messi miał zaledwie osiem lat, zdiagnozowano u niego zespół Aspergera, a więc łagodniejszą formę autyzmu. Nie jest to co prawda choroba, a rodzaj swego rodzaju zaburzenia rozwoju, które może mieć ogromny wpływ na zachowanie i codzienne funkcjonowanie.

Wykrycie zespołu Aspergera nie zawsze jest łatwe, a proces diagnostyczny bywa skomplikowany. Nic więc dziwnego, że schorzenie to na ten moment zdiagnozowano zaledwie u 4 procent populacji. Dlaczego tak trudno jest dokonanie diagnozy? Faktem jest, że osoby z zespołem Aspergera często mają prawidłowy lub wysoki poziom inteligencji i nie wykazują opóźnień w rozwoju mowy, co może maskować problemy. Dodatkowo symptomy przybierać mogą różny stopień nasilenia i bardzo często mylone są z ADHD, zaburzeniami lękowymi, a nawet fobią społeczną.

Asperger to jednak nie wszystko. W młodości Argentyńczyk miał bowiem problem w postaci niedoboru hormonu wzrostu. Wówczas pomocną dłoń wyciągnęła do niego FC Barcelona, która sfinansowała warte 900 dolarów leczenie i podpisała kontrakt z 13-letnim wtedy piłkarzem.

