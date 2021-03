Karolina Kołeczek odpadła w półfinale biegu na 60 m. Na mecie czekała na nią jednak niespodzianka. Jej partner postanowił się oświadczyć.

Sportsmenka wzięła udział w Halowych Mistrzostwach Europy w Toruniu. I choć pod kątem sportowym nie powiodło jej się - najpierw otrzymała żółtą kartkę w związku z falstartem, później została ukarana za minimalny faul i w efekcie dobiegła do mety dopiero piąta - to i tak ma powód, by miło wspominać zawody.

Tuż po nich wydarzyło się bowiem coś całkowicie nieoczekiwanego!

Dziennikarz Kamil Kołsut napisał na swoim profilu na Twitterze, że... gwiazda przyjęła oświadczyny!

Z tej wyjątkowej okazji na Arenie Toruń wybrzmiała jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości "I Will Always Love You" Whitney Houston.

Ten moment Karolina Kołeczek z pewnością zapamięta na resztę życia.

Przyszłej parze młodej serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie Karolina Kołeczek przyjęła oświadczyny / ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS / Agencja FORUM

Zdjęcie Karolina Kołeczek podczas zawodów / ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS / Agencja FORUM