Legendarny tenisista spędził kilka miesięcy w więzieniu. Teraz ujawnia
Boris Becker w 2022 roku skazany został na 2,5 roku pozbawienia wolności na ukrywanie majątku i pożyczki przed licznymi wierzycielami, jednak w więzieniu ostatecznie spędził tylko osiem miesięcy. Teraz legendarny tenisista wyjawił, jak wyglądało jego życie za kratkami. Jak się okazuje, nie mógł on liczyć na taryfę ulgową.
Świat tenisa wstrzymał oddech, kiedy w czerwcu 2017 roku ogłoszono, że Boris Becker jest bankrutem. Wkrótce potem okazało się jednak, że 55-latek "niechcący" pominął fakt o posiadaniu dodatkowych aktywów, w związku z czym stanął przed sądem. Wówczas trzykrotny mistrz Wimbledonu usłyszał wtedy aż dwadzieścia cztery zarzuty - w 2022 roku udowodniono mu aż cztery z nich i podjęto decyzję, że legendarny tenisista spędzi 2,5 roku za kratkami. Becker trafił do więzień HMP Wandsworth i Huntercombe, gdzie łącznie spędził około ośmiu miesięcy przed deportacją z Wielkiej Brytanii.
Boris Becker otwiera się na temat pobytu w więzieniu
Teraz Boris Becker układa sobie życie na nowo - wziął ślub i jeszcze w tym roku powita na świecie kolejnego potomka. Po tych radosnych zmianach uznał, że to najwyższa pora, aby opowiedzieć o czasie spędzonym za kratkami. Opisując swój pobyt angielskim mediom, przyznał, że nie doświadczył żadnych przywilejów ze względu na sławę czy charakter popełnionego przestępstwa - wszyscy skazani zostali wrzuceni do jednej przestrzeni, bez specjalnych ulg.
Jednym z najbardziej szokujących doświadczeń Beckera była bliskość groźnych przestępców. "Moja zbrodnia była "przestępstwem białych kołnierzyków", jak to mówią, ale mój sąsiad z celi obok był mordercą, naprzeciwko pedofilem, a po prawej stronie byli przemytnicy ludzi i poważni handlarze narkotyków. Wszyscy są razem, więc naturalne jest, że pojawiają się tarcia" - mówił w programie "The UK Tonight" w Sky News.
Szczególnie uderzyła go powszechność kontrabandy w więzieniu. Becker nie spodziewał się, że dostępne są niemal wszelkie zakazane "dobra": narkotyki syntetyczne, miniaturowe telefony, niedozwolone jedzenie, a nawet alkohol - choćby w weekendy. "Nie wiedziałem, że można dostać praktycznie wszystko w środku" - przyznał.
Warunki w Wandsworth również go przeraziły - przeludnienie, niedostatek personelu i chaos. W jednej chwili więzienie mogło mieć nawet tysiące więźniów przy relatywnie niewielkiej liczbie strażników.