Legendarny tenisista spędził kilka miesięcy w więzieniu. Teraz ujawnia

Świat tenisa wstrzymał oddech, kiedy w czerwcu 2017 roku ogłoszono, że Boris Becker jest bankrutem. Wkrótce potem okazało się jednak, że 55-latek "niechcący" pominął fakt o posiadaniu dodatkowych aktywów, w związku z czym stanął przed sądem. Wówczas trzykrotny mistrz Wimbledonu usłyszał wtedy aż dwadzieścia cztery zarzuty - w 2022 roku udowodniono mu aż cztery z nich i podjęto decyzję, że legendarny tenisista spędzi 2,5 roku za kratkami. Becker trafił do więzień HMP Wandsworth i Huntercombe, gdzie łącznie spędził około ośmiu miesięcy przed deportacją z Wielkiej Brytanii.

Boris Becker otwiera się na temat pobytu w więzieniu

Teraz Boris Becker układa sobie życie na nowo - wziął ślub i jeszcze w tym roku powita na świecie kolejnego potomka. Po tych radosnych zmianach uznał, że to najwyższa pora, aby opowiedzieć o czasie spędzonym za kratkami. Opisując swój pobyt angielskim mediom, przyznał, że nie doświadczył żadnych przywilejów ze względu na sławę czy charakter popełnionego przestępstwa - wszyscy skazani zostali wrzuceni do jednej przestrzeni, bez specjalnych ulg.

Jednym z najbardziej szokujących doświadczeń Beckera była bliskość groźnych przestępców. "Moja zbrodnia była "przestępstwem białych kołnierzyków", jak to mówią, ale mój sąsiad z celi obok był mordercą, naprzeciwko pedofilem, a po prawej stronie byli przemytnicy ludzi i poważni handlarze narkotyków. Wszyscy są razem, więc naturalne jest, że pojawiają się tarcia" - mówił w programie "The UK Tonight" w Sky News.

Szczególnie uderzyła go powszechność kontrabandy w więzieniu. Becker nie spodziewał się, że dostępne są niemal wszelkie zakazane "dobra": narkotyki syntetyczne, miniaturowe telefony, niedozwolone jedzenie, a nawet alkohol - choćby w weekendy. "Nie wiedziałem, że można dostać praktycznie wszystko w środku" - przyznał.

Warunki w Wandsworth również go przeraziły - przeludnienie, niedostatek personelu i chaos. W jednej chwili więzienie mogło mieć nawet tysiące więźniów przy relatywnie niewielkiej liczbie strażników.

