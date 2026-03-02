Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrzyła. Po atakach USA i Izraela na Iran, konflikt szybko rozprzestrzenił się na całym regionie, a sytuacja zrobiła się niebezpieczna także m.in. w Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ministerstwo obrony ZEA podało, że z Iranu wystrzelono 137 rakiet i 209 dronów, z których większość przechwycono. Irańskie wojska atakowały cele w Izraelu, ZEA, Bahrajnie i Katarze w odwecie za rozpoczęty w sobotę izraelsko-amerykański atak na Iran. Po tych wydarzeniach prezydent USA Donald Trump ogłosił śmierć najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego.

W irańskich atakach odwetowych uszkodzone zostały lotniska w Dubaju i Abu Zabi. W mediach wkrótce potem pojawiły się informacje o osobach poszkodowanych oraz jednej ofierze śmiertelnej.

Garri Kasparow nie mógł milczeć. Tak zareagował na wydarzenia na Bliskim Wschodzie

Na doniesienia z regionu zareagował legendarny szachista Garri Kasparow. Rosjanin udostępnił w mediach społecznościowych nagranie ze zniszczonego lotniska w Dubaju, do którego dodał wymowny komentarz. "Ukraina, codziennie przez cztery lata" - napisał. W ten sposób zwrócił uwagę, że to, co dziś szokuje opinię publiczną w kontekście Bliskiego Wschodu, od lat jest codziennością dla Ukraińców. Jego wpis stanowił gorzkie przypomnienie o trwającej wojnie i stałym zagrożeniu, z jakim od ponad czterech lat mierzą się mieszkańcy Ukrainy.

Kasparow to były mistrz świata w szachach, uznawany za jednego z najwybitniejszych graczy w historii tej dyscypliny. Od lat angażuje się w działalność publiczną i polityczną jako krytyk władz na Kremlu. Legendarny Rosjanin otwarcie sprzeciwia się działaniom prezydenta swojego kraju, Władimira Putina, zwłaszcza w kontekście agresji na Ukrainę. Wielokrotnie podkreślał, że rosyjska inwazja to złamanie prawa międzynarodowego i tragedia dla obu narodów.

