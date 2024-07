Legendarny piłkarz skazany. Takiego powodu nikt się nie spodziewał

Evra skazany na rok więzienia

Francuz w piłce nożnej widział niemal wszystko

Tego typu sytuacja zawsze źle działa na wizerunek osoby publicznej. Prawdą jest jednak, że podczas kariery Evra był prawdziwym ulubieńcem fanów - zwłaszcza tych gromadzących się na Old Trafford. W Manchesterze United spędził niemal osiem lat, sięgając po wszystko, co możliwe, by wymienić tylko Ligę Mistrzów z 2008 roku i pięć mistrzostw Anglii. W 2014 roku Francuz zdecydował się na przenosiny do Juventus FC, gdzie wygrał, między innymi, trzy tytuły Serie A. W schyłkowym etapie kariery bronił też barw Olympique'u Marsylia oraz West Hamu United. Dla reprezentacji narodowej rozegrał 81 spotkań, a jego największym osiągnięciem w barwach "Trójkolorowych" jest wicemistrzostwo Europy z 2016 roku.