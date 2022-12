Legenda tenisa wychodzi z więzienia. Wróci do kraju jeszcze przed świętami

Gramy Rano: Była to chłodna hiszpańska kalkulacja, by uniknąć Brazylii?

Gramy Rano: Była to chłodna hiszpańska kalkulacja, by uniknąć Brazylii? / KATAR GRAMY RANO / INTERIA.TV

Boris Becker wychodzi z więzienia. Zostanie deportowany do Niemiec

Według informacji przekazanych przez brytyjskie media, 54-letni Boris Becker został zatwierdzony do tak zwanego "programu szybkiej ścieżki", który wysyła obcokrajowców popełniających wszelkiego rodzaju przestępstwa na terenie Wielkiej Brytanii do krajów, z których pochodzą. Ma to na celu uwolnienie zasobów w brytyjskich więzieniach. Wszystko wskazuje więc na to, że sześciokrotny zdobywca tytułów wielkoszlemowych wróci do Niemiec jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Becker zostanie deportowany do ojczyzny prawdopodobnie w przyszłym tygodniu.