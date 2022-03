Legenda tenisa na emeryturze romansuje z młodszą kobietą. Wiadomo, kto to

Boris Becker jest jedną z legend światowego tenisa. Sześciokrotnie wygrywał turnieje wielkoszlemowe, liderował w rankingu ATP, ma też na koncie złoto igrzysk olimpijskich (Barcelona 1992). W czerwcu 1999 roku ogłosił zakończenie sportowej kariery. Lecz to wcale nie oznacza, że od lat wiedzie spokojne życie na emeryturze. Wręcz przeciwnie, o niemieckim sportowcu jest bardzo głośno, ponieważ regularnie popada w tarapaty. Teraz ruszył jego proces .

Becker jest bankrutem, i to z gigantycznymi problemami natury prawnej. Oskarżono go o zatajanie przed syndykiem informacji (w tym bankowych) mogących zaspokoić wierzycieli i pomóc w spłacie długów. Według londyńskich śledczych były tenisista, po tym jak w 2017 roku sąd ogłosił jego niewypłacalność, ukrył kilka nieruchomości i ponad 2 miliony euro. Miał też nie przekazać części swoich trofeów z Wimbledonu i Australian Open.

Sprawa ekssportowca budzi tym większe emocje, że wbrew pozorom i finansowym kłopotom Becker nadal prowadzi wygodne życie dzielone między Dubajem a Londynem. "Pracuję praktycznie od pięciu lat, mam dobre dochody i stać mnie na takie życie. Nie jestem bez grosza. Mam niewypłacalność osobistą, a nie niewypłacalność przedsiębiorstwa. Nie dotyczy to mojej firmy" - wyjaśnił w rozmowie z "Bild am Sonntag".

W kontekście Niemca dużo mówi się nie tylko o jego finansach, ale też o... życiu uczuciowym.

Najnowsze zdjęcia Borisa Beckera z Lilian de Carvalho Monteiro. Miłość kwitnie

Do sieci trafiły właśnie najnowsze zdjęcia Beckera z jego partnerką. Na fotografiach zrobionych przed sądem w Londynie para raczy się czułościami, zakochanych nie opuszcza też dobry nastrój. Kim jest kobieta, która - jak widać na zdjęciach - obdarza byłego tenisistę troskliwymi gestami?

To Lilian de Carvalho Monteiro. Według zagranicznej prasy ukochana sportowca ma 40 lat, a z zawodu jest analitykiem ryzyka politycznego. Włada pięcioma językami obcymi, posiada trzy stopnie naukowe, w tym studia magisterskie z afrykanistyki w School of Oriental and African Studies w Londynie. Z Borisem spotyka się od 2020 roku.

Zdjęcie Boris Becker i jego partnerka, Lilian de Carvalho Monteiro, na najnowszych ujęciach / Splash News / East News

Boris Becker i jego burzliwe życie uczuciowe. Ma na koncie wiele związków z kobietami

Becker od dawna prowadzi burzliwe życie uczuciowe. Przez kilka lat pozostawał w związku małżeńskim z Barbarą Feltus, z którą zresztą ma dwóch synów (Noaha i Eliasa). Rozwód orzekano w atmosferze skandalu. Po tym, jak okazało się, że tenisista zdradzał żonę z Rosjanką Angelą Ermakową, sąd przyznał Barbarze 14,4 milionów dolarów odszkodowania.

Później Ermakowa zaszła z Beckerem w ciążę. Urodziła się ich córka, Anna. Lecz dziecko wcale nie scementowało związku. Ten od dawna należy już do przeszłości.

Kochliwy sportowiec ma na koncie romantyczne relacje z niemiecką piosenkarką, Sabriną Setlur, oraz z holenderską modelką, Sharlely "Lilly" Kerssenberg. Z drugą pań wziął nawet ślub. W 2010 roku na świecie pojawił się ich syn, Amadeus Benedict Edley Luis Becker.

Poprzedniczką Lilian de Carvalho Monteiro była też o 20 lat młodsza od Beckera modelka Layla Powell. Ich związek trwał około roku.

Sam Becker ma problemy nie tylko z prawem i stałością uczuć, ale również z alkoholem oraz lekami. Jakiś czas temu otwarcie przyznał, że jest od nich uzależniony.

