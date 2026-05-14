Legenda reprezentacji Polski prowokuje Najmana. Jest reakcja. "Bądź mężczyzną"

Konflikt Marcina Najmana z Piotrem Świerczewskim od pewnego czasu nabiera tempa. Obaj panowie mają za sobą występy we freak figtach i coraz śmielej zaczepiają się w mediach, robiąc podwaliny pod potencjalną walkę. Kilka dni temu na bezpardonowy atak w stronę zawodnika FAME MMA zdecydował się legendarny piłkarz reprezentacji Polski.

- Najman to jest przereklamowany człowiek. On przegrywa z chłopakami po 70 kilogramów. To jest wstyd dla tego sportu, że jego dopuszczają w ogóle. To jest tak, jakby wpuszczono na boisko piłkarskie chłopaka ważącego 150 kilogramów - powiedział Piotr Świerczewski w rozmowie z Radosławem Majdanem w programie "Cały ten Majdan" - On już kończył karierę pięć razy. Po walce ze mną zakończy po raz szósty, a później może i po raz siódmy. On jest mistrzem w kitowaniu społeczeństwa, jaki on jest dobry. Przerywa, wie wszystko, to jest taki g******y Chuck Norris - dodał.

Świerczewski w ostrych słowach podsumował Najmana. Jest odpowiedź

Najman nie czekał zbyt długo. Po kilku dniach od opublikowania głośnego podcastu Świerczewskiego z Majdanem postanowił odnieść się do ataku swojego potencjalnego rywala. Z jego ust padły wymowne słowa, a przy okazji dostało się także... Tomaszowi Adamkowi.

Świerczewski, przestań żebrać o tę walkę. Bądź mężczyzną, przynajmniej spróbuj być. To jest takie uwłaczające. Dam Ci te walkę, bo ja już nie mogę na to patrzeć. Przestań k***a tak żebrać. Ustaw się w kolejce, bo dobrze wiesz, że 13 czerwca w Częstochowie mam do zbicia "komandosa z Legii Cudzoziemskiej" - Jacka Murańskiego. Następnie w grudniu najprawdopodobniej ta pijaczyna z New Jersey, która już rozpoczęła obóz przygotowawczy. No i sobie tam chodzi, truchta do monopolowego i z powrotem. Sporo kilometrów robi, będzie w formie

Popularny "Cesarz " nie wykluczył więc skrzyżowania rękawic ze Świerczewskim. Żartobliwie wskazał jednak również jeden warunek, jaki ma zostać spełniony przed ich wejściem do oktagonu. - Ty musisz się przygotować, że dopiero możesz wejść po tych dwóch. Ale to i tak pod jednym warunkiem, że powiesz mi, jak nazywa się twój fryzjer. To jest jedyny warunek, jaki mam - dodał.

Co ciekawe, Najman ma już zaplanowaną walkę z Jackiem Murańskim, ale zdaje się też mocno wierzyć w grudniowy pojedynek z Tomaszem Adamkiem. Pewien czas temu w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport legenda boksu zakomunikowała, że jest to jeden ze scenariuszy, którym mógłby zwieńczyć swoją karierę.

Marcin Najman Pawel Wodzynski/East News East News

Piotr Świerczewski kolejnym uczestnikiem w programie "Taniec z Gwiazdami" Podlewski AKPA

Tomasz Adamek TOMASZ GOLLA/AGENCJA SE East News

Jakub Rutnicki: Należy zrobić wszystko, by przerwać dramat, który wywołał Radosław Piesiewicz Polsat Sport