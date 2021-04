Legenda NBA zwolniona z telewizji za skandaliczne nagranie

43-letni Paul Pierce, były gwiazdor Boston Celtics, został zwolniony z pracy eksperta NBA w telewizji ESPN. Koszykarska legenda opublikowała w piątek skandaliczny film na Instagramie, na którym pali skręta, a wokół tańczą skąpo odziane kobiety.

ESPN ogłosiło swoją decyzję o wyrzuceniu z pracy Paula Pierce’a w poniedziałek. Były koszykarz pracował dla telewizji od 2017 roku. To reakcja na piątkową publikację w serwisie Instagram filmu byłego koszykarza. Amerykanin ma żonę i jest ojcem trójki dzieci.

W odpowiedzi na wydalenie z pracy Pierce napisał na swoim Twitterze: "Nie mogę przegrać, nawet gdy przegrywam, wygrywam".

Paul Pierce rozegrał 19 sezonów w NBA, raz wygrywając rozgrywki z Boston Celtics w 2008 roku, kiedy został wybrany MVP finałów najlepszej koszykarskiej ligi na świecie.

43-latek niedawno został nominowany do dołączenia do grona "Hall of Fame NBA", najbardziej zasłużonych koszykarzy w historii.