Legenda Manchesteru odetchnęła z ulgą. W tle zarzuty o przemoc domową

Giggs i Greville rozeszli się po tym, jak w 2020 roku doszło do awantury, podczas której były gracz Manchesteru United miał zaatakować kobietę i jej siostrę Emmę. Ostatecznie skończyło się tym, że Walijczyk trafił nawet do aresztu, który opuścił dopiero po wpłaceniu kaucji.

Tymczasem w tym tygodniu okazało się, że Giggs został uniewinniony. Nastąpiło to w wyniku wycofania oskarżeń przez prokuraturę.

Ryan Giggs może "odetchnąć z ulgą". Oskarżenia wycofane

Adwokat Giggsa zapewnił - cytowany przez "As" - że on i jego klient poczuli "głęboką ulgę" po tym jak batalia prawna toczona od dłuższego czasu dobiegła końca. A przynajmniej wiele na to wskazuje.