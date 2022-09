Selekcjoner reprezentacji Niemiec wydaje książkę. Media donoszą

Publikacja pt. "In the Moment - About Success, the Beauty of the Game and What Really Matters in Life" poruszać ma tematy z życia prywatnego 57-latka. Były piłkarz opowiedział tam m.in. o chorobie swojej żony Silke, która walczyła z rakiem piersi. Będzie to więc bardzo osobisty projekt.