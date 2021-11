Kardashian zapłaciła za lot ponad 30 dziewczyn oraz ich rodzin, w sumie około 130 osób na Wyspy Brytyjskie.

Zawodniczki juniorskiej drużyny z Afganistanu są jednymi z setek żeńskich sportowców, które opuściły ten kraj od czasu, kiedy władzę przejęli talibowie i zaczęli ograniczać wolność kobiet.



"Afgańskie piłkarski są dobrze znane w kraju" - powiedziała Khalida Popal, była kapitan reprezentacji Afganistanu, która kierowała ewakuacją zawodniczek. "Ich życie było w wielkim niebezpieczeństwie z powodu ludzi w kraju, którzy sprzeciwiali się ich aktywności i chcieli, aby zaprzestały działalności sportowej i edukacyjnej" - dodała.



Niektóre dziewczyny zostały pobite, spalono ich domy, a członków ich rodzin "zabrali" talibowie.



"Talibowie byli agresywni. Grozili nam 'nie wiemy, kim jesteście, ale jeśli nie przekroczycie granicy, to tutaj zabijemy was wszystkich'" - stwierdziła jedna z młodych piłkarek.



Dziewczynom udało się dotrzeć do Pakistanu, ale potrzebowały pomocy, aby znaleźć się w Wielkiej Brytanii.



"Nasze życie zostało uratowane" - przyznały zawodniczki, kiedy otrzymały wizy na Wyspy.



Kim Kardashiian chce sfinansować lot

Do organizacji lotu przyczyniło się stowarzyszenie Tzedek, amerykańska organizacja non-profit, która wcześniej pomogła ostatniemu znanemu członkowi żydowskiej społeczności Kabulu w opuszczeniu Afganistanu. Założyciel grupy, rabin Moshe Margaretten, skontaktował się z Kim Kardashian, z którą pracował nad reformą wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w USA.



"Może godzinę po tej rozmowie dostałem SMS-a, że Kim chce sfinansować lot" - powiedział Margaretten.



Pomógł też klub Leeds United, który występuje w Premier League, a jego piłkarzem jest reprezentant Polski Mateusz Klich.



"Kiedy dostałem telefon z prośbą o uratowanie juniorskiej kobiecej drużyny z Afganistanu, to nie wiedziałem od czego zacząć" - stwierdził Andrea Radrizzani, prezes "Pawi".

Dodał, że jest "dumny z bycia częścią zespołu, który to urzeczywistnił" i "marzy, że pewnego dnia te zawodniczki zagrają w Leeds United".

Zdjęcie Kim Kardashian / AFP

