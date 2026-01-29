Od ponad dekady Wilfredo Leon legitymuje się polskim paszportem, od lat jest też ważnym punktem siatkarskiej reprezentacji Polski. Nie wszyscy wiedzą, jak dużą rolę w jego zawodowej drodze odgrywa żona. Małgorzata Leon na co dzień pozostaje w cieniu popularnego męża, ale za kulisami mocno go wspiera i pomaga w prowadzeniu interesów. Na polu biznesowym para ma już niezaprzeczalne sukcesy. Mimo że 2026 rok ledwo się zaczął, oni już mają co świętować.

Udany początek roku dla Wilfredo Leona. Jego żona osobiście przyznała

2026 rok zaczął się dla Wilfredo Leona przyjemnie. BOGDANKA LUK Lublin z nim w składzie sięgnęła po pierwszy Puchar Polski w historii klubu, pokonując w finale Asseco Resovię Rzeszów 3:0. Co więcej, Leon został ogłoszony najlepszym przyjmującym i wybrany do drużyny marzeń turnieju.

Podczas gdy on przebywał na zawodach w Krakowie, jego żona pojawiła się w Warszawie, by w imieniu ukochanego odebrać statuetkę w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca 2025. Pochodzący z Kuby zawodnik zdobył uznanie kibiców, a oddane przez nich głosy przełożyły się na podium. Zajął 3. miejsce, zaraz za 2. Igą Świątek i 1. Klaudią Zwolińską.

Po wszystkim Małgorzata Leon za kulisami porozmawiała chwilę z Aleksandrą Szutenberg i podzieliła się wrażeniami. "To 3. miejsce jest wielkim sukcesem. Dla mnie było ono dosyć niespodziewane, bo stawka była bardzo wyrównana. Cała 25-tka zasłużyła na te czempiony, więc to 3. miejsce jest spełnieniem marzeń na dzień dzisiejszy" - cieszyła się, a przy okazji skierowała kilka miłych słów pod adresem siatkarskiej reprezentacji Polski, która została okrzyknięta najlepszą drużyną roku.

Wydaje mi się, że po takich sukcesach, jakie ma na koncie polska kadra ciężko byłoby wskazać inną drużynę, która mogłaby im zagrozić. (...) Złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata - to mówi samo za siebie

To jednak absolutnie nie koniec radości w domu Wilfredo Leona. Płyną bowiem następne miłe wieści. Chodzi o projekty firmowane twarzą siatkarza i rozwijane pod okiem jego ukochanej.

Sukces u Wilfredo Leona i jego żony

Państwo Leon powołali do życia Fundację oraz oferującą profesjonalne treningi Akademię pod patronatem i nazwiskiem Wiflredo. Prezesem zarządu jest żona siatkarza. "Nasza Fundacja powstała z ogromnej miłości do sportu i potrzeby tworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której każdy będzie mógł znaleźć drogę do zdrowia i dobrego samopoczucia. Szczególne miejsce zajmuje w niej siatkówka - dyscyplina, która od lat inspiruje, uczy i łączy ludzi w każdym wieku" - oficjalnie wyjaśniono w listopadzie zeszłego roku.

W styczniu podopieczni Akademii mieli okazję spotkać się z Wilfredo na parkiecie. W nowym komunikacie zasygnalizowano też, że projekt się rozwija. Ogłoszono bowiem, że rusza nabór do nowych grup w Lublinie. To nie wszystko. W ramach Akademii działa bowiem klub Anioły Toruń. Leon jest jego głównym udziałowcem, a żona wiceprezesem zarządu.

I na tym polu małżonkowie mogą cieszyć się sukcesem. Ich drużyna zajmuje bowiem pozycję lidera I. Ligi. W piątek 30 stycznia zespół rozegra wyjazdowy mecz z ekipą BBTS Bielsko-Biała.

"Anioły przystąpią do tego meczu z pozycji lidera tabeli, świadome jakości rywala i wagi każdego punktu na tym etapie sezonu. Wyjazd do Bielsko-Białej to zawsze trudny teren, a piątkowe spotkanie zapowiada się jako wyjątkowo wymagająca rywalizacja" - opisano w zapowiedzi spotkania.

Historia miłości Wilfredo i Małgorzaty. Poznali się przez internet

Wilfredo Leon i jego żona poznali się przez internet. Najpierw korespondowali ze sobą, a potem - w 2011 roku w Gdańsku - po raz pierwszy spotkali się twarzą w twarz. "kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz na żywo, byłem zaskoczony. To było wow" - przyznawał niegdyś siatkarz w materiale Zenitu Kazań.

Wspominał też moment zaręczyn. "Byłem bardzo zdenerwowany i planowałem, co zrobię, jeśli coś pójdzie nie tak. Rozmawialiśmy i w pewnej chwili pomyślałem, że to jest właściwy moment. Zacząłem mówić, a po chwili poczułem się bardzo szczęśliwy. Zdarza się, że niektórzy słyszą odpowiedź 'tak', a inni odpowiedź 'nie'. Czekałem i gdy ona powiedziała 'tak', poczułem się jak w raju" - wyznawał.

W maju bieżącego roku będą świętować 9. rocznicę ślubu. Mają troje dzieci: Natalię (2017), Christiana (2019) oraz Selenę (2023). W rozmowie z "Dzień dobry TVN" szczęśliwi rodzice opowiadali, czym kierują się przy wychowywaniu potomstwa. Ważna jest nauka kultury.

"Tutaj mamy wspólną linię i uważamy, że takie podstawy wychowania są bardzo istotne i staramy się dzieciom przypominać, a szczególnie naszemu synowi, żeby jednak taki element bycia dżentelmenem był od najmłodszych lat i rzeczywiście, gdzieś się to u niego zakorzeniło i tak się zachowuje" - zdradziła Małgorzata Leon, dodając, że w miarę możliwości dzielą się rodzicielskimi obowiązkami. "Ja zajmuje się bardziej lekcjami i pomocą w szkole, a mąż stara się swoje doświadczenie życiowe przekazać" - podsumowywała.

