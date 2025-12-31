Małgorzata Rozenek jest żoną Radosława Majdana od 2016 roku. Małżonkowie doczekali się w międzyczasie wspólnego potomka, syna Henryka. Celebrytka wychowuje także dwie pociechy z poprzedniego związku.

Rozenek-Majdan nie mogła się doczekać świąt

Jakiś czas temu najstarszy potomek wyjechał na studia do Paryża, z kolei średni ma w planach wyjazd na roczną wymianę uczniowską do Stanów. Nic więc dziwnego, że Małgorzata tak cieszyła się na ostatnie święta, kiedy to znów mogła mieć wszystkich bliskich obok siebie.

"To będą piękne święta, bo będziemy spędzać je w Polsce, z moimi rodzicami i z naszą rodziną. (...) Mój najstarszy syn, jak w sierpniu wyjechał na studia, to do tej pory jeszcze nie przyjechał, więc prosił tylko, abym nie wpadała na pomysł wyjazdu gdzieś, bo on chce do domu" - mówiła przed świętami w "Dzień Dobry TVN".

Ledwo święta się skończyły, a tu ukazał się nowy wywiad z Rozenek, w którym podsumowała 2025 rok. Jak przyznała wprost, był on dla niej dość łaskawy, przynajmniej w sferze zawodowej. Ale i prywatnie może mówić o paru sukcesach.

"To jest rok, w którym wprowadziliśmy się do wymarzonego domu, stworzyliśmy dwa duże projekty telewizyjne, wydałam książkę" - stwierdziła w rozmowie z Plejadą.

Rozenek-Majdan potwierdziła doniesienia ws. małżeństwa z Majdanem. W końcu nie wytrzymała. "Wszystko latało"

Jak jednak wyznała, w jej małżeństwie z Radosławem bywało też dość nerwowo. Wszystko z powodu budowy wspomnianego domu, w którą to Majdan ponoć bardzo mało się angażował. W końcu celebrytka nie wytrzymała z mężem i dała do wiwatu:

"Wszystko latało. Po prostu wszystko. Im głośniej było z mojej strony, tym ciszej było z drugiej strony, ale to była taka głośna cisza" - wyznała otwarcie Małgorzata.

Rozenek-Majdan postawiła sprawę jasno. W jej domu to nie wchodzi w grę

W dalszej części rozmowy nieco się uspokoiła. Choć zapytana o noworoczne postanowienia, także nie gryzła się w język. W jej domu się tego nie praktykuje:

"W ogóle nie robię postanowień noworocznych. Uważam, że to jest szkodliwa tradycja, nakładanie na siebie dodatkowej presji, w ogóle niepotrzebnej. Życie jest i tak wymagające. Nie lubiłam postanowień noworocznych, bo absolutnie jestem przekonana, że jeżeli chcesz coś zrobić, to zacznij dzisiaj, jutro. Nie odkładaj tego na za tydzień, nie odkładaj tego na styczeń. Po prostu działaj" - zaapelowała Rozenek.

Potem dodała, że z powodu natłoku zajęć i obowiązków, czuje, że coś zaczęło jej umykać:

"Trochę zaczyna nam ten czas przeciekać przez palce" - wyznała gorzko.

"Jestem za tym, żebyśmy żyli, cieszyli się, oczywiście realizowali się zawodowo, ale również odpoczywali" - dodała.

Nie oznacza to tego, że w nowym roku Małgorzata zupełnie zwolni i skupi się na błogim lenistwie w domowych pieleszach. W jej głowie już pojawiają się bowiem nowe marzenia do spełnienia, ale nie chce zapeszać, więc nie ujawnia niczego.

"Jestem osobą przesądną i nie lubię mówić o swoich marzeniach, zanim się nie spełnią. Myślę, że to jest początek mojej drogi"

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport