Ledwo rozstał się z żoną, a tu takie słowa. Już myśli o kolejnym ślubie

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu Akop Szostak i jego żona Sylwia Szostak byli na językach mediów w całym kraju po tym, jak ogłosili światu zakończenie ich związku. Już po oficjalnym unieważnieniu ich małżeństwa 36-latek korzystał z życia jako singiel, wkrótce potem w jego życiu pojawiła się jednak kobieta, która zawróciła mu w głowie. Związek z Magdą Orzech ostatecznie nie przetrwał jednak próby czasu i zakończył się dość chaotycznie. Kiedy jakiś czas później Szostak pochwalił się bowiem zdjęciem z nową ukochaną, Michaliną Zagórską, Orzech nie szczędziła pod adresem byłego partnera gorzkich słów. Reklama

"A Ty przypadkiem dwa tygodnie temu, zrywając ze mną, nie mówiłeś, że nie jesteś gotowy na związek, musisz znaleźć najpierw siebie i to w Twojej gotowości na coś nowego jest problem? Naprawdę da się to tak szybko ogarnąć wraz z poznaniem nowej miłości? Jeśli tak, wielkie gratulacje i szczęścia na nowej drodze życia! Koniecznie opisz w książce, jak to się robi" - napisała kobieta.

Akop Szostak co prawda na komentarz byłej partnerki nie odpowiedział, jednak wkrótce potem zamieścił w sieci wymowny wpis, w którym podkreślił, że Michalina Zagórską nie jest dla niego jedynie "przelotną miłością" i poważnie podchodzi do budowania relacji z sympatycznie wyglądającą blondynką.

Reklama Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Akop Szostak o nowej partnerce. Nie wyklucza ponownego ożenku

Teraz trener personalny i gwiazdor MMA zorganizował serię Q&A, podczas której otrzymał wiele pytań na temat jego życia miłosnego. Jego z nich dotyczyło ewentualnego ożenku. Na odpowiedź 36-latka kibice nie musieli wcale długo czekać. Postawił on sprawę jasno. Reklama

"Dla mnie małżeństwo zawsze było czymś, do czego warto dążyć. Najwyższym etapem relacji między dwojgiem ludzi. Dlatego tak, to naturalne, że wciąż mam takie pragnienie. To, że jestem po rozwodzie, nie oznacza, że już nigdy nie będę chciał wziąć ślubu. Mam nadzieję, że gdy zdecyduję się na ten krok ponownie, to będzie to już ten ostatni raz" - oznajmił.

W dalszych odpowiedziach na pytania influencer wyjawił, że on i jego ukochana przygotowują się właśnie do kolejnego ważnego kroku w ich związku. Podczas majówki przeprowadzać się będą bowiem do wspólnego mieszkania.

Akop Szostak z byłą już żoną Sylwią / VIPHOTO/East News / East News

Akop Szostak / Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News / East News