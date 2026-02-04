Ledwo Mirosław zapowiedziała koniec kariery, już ją "przyłapano". Komunikat poszedł w świat

Ogłoszenie Aleksandry Mirosław wstrząsnęło polskimi kibicami, ale jednocześnie jej uzasadnienie wydawało się bardzo sensowne. Dzięki myśleniu o tym, że czeka ją ostatni, duży wysiłek, być może będzie w stanie przekroczyć dotychczas nieprzekraczalne bariery, a przy okazji i przede wszystkim będzie miała świadomość tego, że zakończy wszystko na swoich warunkach.

Aleksandra Mirosław kończy karierę

2 lutego, czyli w dniu swoich 32. urodzin, Aleksandra Mirosław zamieściła w sieci nagranie, w którym oznajmiła, że ma zamiar zakończyć po sezonie karierę i skupić się na innych celach. Złota medalistka olimpijska z Paryża i rekordzistka świata przez długi czas nie miała sobie równych we wspinaczce sportowej i na ostatniej prostej z pewnością ma jeszcze chrapkę na kolejny rekord.

Chciałbym Wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem zawodniczym w Pucharze Świata i Mistrzostwach Europy. Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać. Na opowiedzenie tej historii przyjdzie czas

Póki co Mirosław jednak wciąż skupia się na kolejnych startach. Na Instagramie, zaledwie dzień po wielkim ogłoszeniu, pojawiło się krótkie nagranie z jej treningu. Postanowiła przy okazji opowiedzieć nieco więcej o towarzyszących jej aktualnie uczuciach.

Aleksandra Mirosław nadała komunikat

"Trener zawsze łapie najlepsze momenty. Trzy minuty po publikacji informacji o końcu kariery. Poszło w świat i wracamy do pracy" - napisała Mirosław, pokazując się na kolejnym treningu. To nie było jednak wszystko.

A tak mówiąc zupełnie poważnie, to wiem, że to było poruszające, może nawet smutne i bardzo podniosłe. Ale taka już jestem - przeżywam całą sobą. To było najtrudniejsze wideo do nagrania, bo w pewnym momencie z myśli "nagram" przeszłam do "nagrywam". I wtedy dotarło do mnie: this is it

"Nie jest mi smutno. Przede mną finałowy rozdział, epilog. I ode mnie zależy, jak go napiszę" - przekazała. Następnie podziękowała za słowa wsparcia i gratulacje. Dodała także: "nie martwcie się, u mnie wszystko w porządku". Zapewniła, że wciąż ma też "robotę do wykonania". Pozostaje czekać na jej najbliższe starty i cieszyć się każdymi zawodami, w których w najbliższym czasie będzie brała udział.

Aleksandra Mirosław nadała komunikat Instagram/ola_miroslaw ESP/Instagram

Aleksandra Mirosław Krzysztof Radzki East News

Aleksandra Mirosław Krzysztof Radzki East News

