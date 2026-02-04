Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ledwo Mirosław zapowiedziała koniec kariery, już ją "przyłapano". Komunikat poszedł w świat

Anna Dymarczyk

Nieoczekiwanie w dniu swoich 32. urodzin Aleksandra Mirosław ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatnim. Złota medalistka olimpijska z Paryża i wielokrotna rekordzistka świata zakończy karierę, wciąż będąc na samym szczycie i zrobi to na swoich warunkach. Ponad dzień po swoim ogłoszeniu nadała jednak komunikat, który mógł zdziwić niektórych jej kibiców. Podzieliła się swoimi uczuciami.

Kobieta w eleganckiej, czarnej sukni z mikrofonem w ręku przemawia na scenie, w tle rozmyte czerwone światła i elementy wystroju scenicznego.
Aleksandra MirosławPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Ogłoszenie Aleksandry Mirosław wstrząsnęło polskimi kibicami, ale jednocześnie jej uzasadnienie wydawało się bardzo sensowne. Dzięki myśleniu o tym, że czeka ją ostatni, duży wysiłek, być może będzie w stanie przekroczyć dotychczas nieprzekraczalne bariery, a przy okazji i przede wszystkim będzie miała świadomość tego, że zakończy wszystko na swoich warunkach.

Aleksandra Mirosław kończy karierę. Sezon 2026 będzie dla niej ostatnim

Aleksandra Mirosław kończy karierę

2 lutego, czyli w dniu swoich 32. urodzin, Aleksandra Mirosław zamieściła w sieci nagranie, w którym oznajmiła, że ma zamiar zakończyć po sezonie karierę i skupić się na innych celach. Złota medalistka olimpijska z Paryża i rekordzistka świata przez długi czas nie miała sobie równych we wspinaczce sportowej i na ostatniej prostej z pewnością ma jeszcze chrapkę na kolejny rekord.

Chciałbym Wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem zawodniczym w Pucharze Świata i Mistrzostwach Europy. Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać. Na opowiedzenie tej historii przyjdzie czas
tłumaczyła w nagraniu.

Póki co Mirosław jednak wciąż skupia się na kolejnych startach. Na Instagramie, zaledwie dzień po wielkim ogłoszeniu, pojawiło się krótkie nagranie z jej treningu. Postanowiła przy okazji opowiedzieć nieco więcej o towarzyszących jej aktualnie uczuciach.

Aleksandra Mirosław nadała komunikat

"Trener zawsze łapie najlepsze momenty. Trzy minuty po publikacji informacji o końcu kariery. Poszło w świat i wracamy do pracy" - napisała Mirosław, pokazując się na kolejnym treningu. To nie było jednak wszystko.

A tak mówiąc zupełnie poważnie, to wiem, że to było poruszające, może nawet smutne i bardzo podniosłe. Ale taka już jestem - przeżywam całą sobą. To było najtrudniejsze wideo do nagrania, bo w pewnym momencie z myśli "nagram" przeszłam do "nagrywam". I wtedy dotarło do mnie: this is it
pisała Mirosław.

"Nie jest mi smutno. Przede mną finałowy rozdział, epilog. I ode mnie zależy, jak go napiszę" - przekazała. Następnie podziękowała za słowa wsparcia i gratulacje. Dodała także: "nie martwcie się, u mnie wszystko w porządku". Zapewniła, że wciąż ma też "robotę do wykonania". Pozostaje czekać na jej najbliższe starty i cieszyć się każdymi zawodami, w których w najbliższym czasie będzie brała udział.

Kobieta w stroju sportowym wykonuje ćwiczenia rozciągające na siłowni przy użyciu wałka do masażu, w tle sprzęt fitness oraz zegar elektroniczny.
Aleksandra Mirosław nadała komunikatInstagram/ola_miroslawESP/Instagram

