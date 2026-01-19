Partner merytoryczny: Eleven Sports

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Radosna nowina obiegła media 18 stycznia - Marcin Gortat i jego żona Żaneta zostali rodzicami. Narodziny syna Marcina Juniora wywołały falę gratulacji ze strony fanów i znanych osób, a jednym z najbardziej wzruszających gestów był prezent od Ewy Chodakowskiej, która w wyjątkowy sposób uczciła powiększenie się rodziny Gortatów. Małżonka utytułowanego koszykarza pochwaliła się wszystkim w sieci.

Marcin Gortat, Żaneta Gortat-Stanisławska
Marcin Gortat, Żaneta Gortat-StanisławskaBaranowskiAKPA

Marcin Gortat to jeden z najwybitniejszych polskich koszykarzy w historii. Przez wiele lat z powodzeniem występował w NBA, grając m.in. w barwach Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Jako solidny środkowy wyrobił sobie markę pracowitego zawodnika, cenionego za waleczność i profesjonalizm. Był jedynym Polakiem, który na stałe zadomowił się w najlepszej lidze świata, a po zakończeniu kariery w 2020 roku pozostał aktywny medialnie i charytatywnie, angażując się w liczne inicjatywy sportowe i społeczne.

Od wielu już lat Marcin Gortat tworzy związek z Żanetą Stanisławską. Koszykarz przez długi czas bardzo chronił swoją prywatność, dlatego niewiele osób wiedziało, że jest zakochany. Para pobrała się w 2021 roku, a ślub odbył się w tajemnicy, bez medialnego rozgłosu. Dopiero po czasie wyszło na jaw, że sportowiec powiedział "tak" kobiecie, która skradła jego serce.

Marcin Gortat został ojcem. Nagle do akcji wkroczyła Ewa Chodakowska, wyjątkowy gest

W sierpniu ubiegłego roku utytułowany koszykarz i jego małżonka z dumą przekazali światu radosne wieści. Wyznali wówczas, że wkrótce na świat przyjdzie ich pierwszy wspólny potomek. Warto przypomnieć, że dla Żanety ciąża wcale nie była nowością - kobieta ma bowiem dziecko z poprzedniego związku, córkę Melissę, która doskonale dogaduje się z Marcinem. Gwiazdor NBA miał więc szansę w pewnym sensie sprawdzić się już wcześniej w roli ojca.

18 stycznia Żaneta i Marcin powitali na świecie syna - Marcina Juniora. Narodziny dziecka wywołały lawinę gratulacji od fanów, dziennikarzy i gwiazd. Wśród nich znalazła się Ewa Chodakowska, zaprzyjaźniona z Żanetą trenerka fitness, która nie pozostała obojętna na tę radosną nowinę. Wysłała młodym rodzicom prezent: kosz pełen róż oraz dużego misia dla malucha. "Ciocia na medal" - napisała na Insta Stories wzruszona, świeżo upieczona mama.

Pluszowy miś siedzący na stole obok dużego kosza wypełnionego jasnoróżowymi i kremowymi różami oraz innymi kwiatami, całość sprawia wrażenie prezentu lub dekoracji z okazji specjalnej.
Żona Marcina Gortata pokazała wyjątkowy prezent od Ewy ChodakowskiejInstagram/dr_zaneta_gortat_stanislawskamateriał zewnętrzny

Dla Marcina Gortata narodziny syna mają szczególne znaczenie - w przeszłości bowiem niejednokrotnie podkreślał on, że marzył o tym, by przekazać rodzinne sportowe dziedzictwo kolejnemu pokoleniu.

Marcin Gortat
    Marcin Gortat
    Marcin GortatJacek Slomion Reporter
    Marcin Gortat z żoną
    Marcin Gortat z żonąBaranowski Michał AKPA
    Ewa Chodakowska
    Ewa ChodakowskaAKPA

