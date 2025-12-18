Ledwo była afera wokół Żyły, a teraz takie wieści. Brzmi jak sensacja

Wokół Piotra Żyły zrobiło się ostatnio gorąco. Wszystko zaczęło się od publikacji w Interii Sport rozmowy Tomasza Kalemby ze skoczkiem. "Wewiór" wspominał w niej, że na skoczni ma sporo energii, lecz wciąż popełnia zbyt dużo błędów. Zapewniał, że stać go na wskakiwanie do czołowej dziesiątki zawodów Pucharu Świata. "Najważniejsze, że wraca mój dobry mental, co sprawia, że w tych skokach jest znacznie więcej luzu. Myślę, że niebawem powinno to ruszyć" - cieszył się.

Poprzedniej zimy męczyłem się bardzo od początku. Rozbiła mnie kontuzja w trakcie przygotowań. Teraz czuję się naprawdę świetnie. I fizycznie, i mentalnie. Do tego wykonałem naprawdę bardzo dobrą pracę latem. Znowu czuję powera! Tylko jeszcze go nie umiem wykorzystać. Czekam na to, jak uwolnię tę energię na progu

Na tę zapowiedź niespodziewanie zareagował Mackenzie Boyd-Clowes, który na platformie X opublikował zdjęcie Żyły z szerzej układającym się w kroku kombinezonie i zasugerował, że Piotr istotnie wróci do formy, jeśli znów będzie mógł skakać w podobnym uniformie. Wywołał tym taką burzę, że... usunął i wpis i swoje konto. Potem przyznał, że ostra reakcja polskich fanów nie była dla niego niespodzianką.

"Można było spodziewać się takiej reakcji. Chyba trochę na tym polega ta gra, prawda? Próbujesz zdenerwować ludzi i to dostajesz, więc tak, myślę, że dostałem to, na co zasłużyłem" - tłumaczył się dla Przeglądu Sportowego Onet.

Tymczasem atmosfera wokół Żyły tylko gęstnieje. Lecz już z innego powodu niż sprzętowe akcenty i forma na skoczni.

Natsu wypaliła o Żyle. "To nie jest wstyd, to jest pochwała"

W dość zaskakujących okolicznościach nazwisko Piotra Żyły pojawiło się w rozmowie na kanale YouTube DRE$$CODE. Przed kamerą gościli influencerzy, w tym Natalia Karczmarczyk znana w sieci jako Natsu. Wraz z innymi wzięła ona udział w grze na zasadzie "prawda czy wyzwanie". Miała do wyboru albo wypić szklankę soku z tuńczyka albo wymienić trzy osoby, które próbowały ją poderwać, wykorzystując do tego wiadomości prywatne na Instagramie.

"Nie ma problemu, ale to jest mocne. Ja bym chciała od razu sprostować, że to nie jest wstyd, to jest pochwała. Piotr Żyła, ten skoczek narciarski" - wypaliła Natsu. W następnej kolejności wskazała jeszcze na Sebastiana Fabijańskiego i rapera Kamila "Aviego" Zalewskiego.

Nie sprecyzowała, kiedy dokładnie panowie mieli do niej rzekomo się odezwać. Jednak umieszczenie w tym zestawieniu Piotra Żyły tak czy inaczej wzbudziło niemałą sensację. Skoczek jest bowiem w długoletnim związku z Marceliną Ziętek. W przestrzeni publicznej ujawnili się z uczuciem dłuższy czas po rozstaniu sportowca z Justyną Żyłą. Od tamtej pory raz na jakiś czas publikują w sieci wspólne zdjęcia.

Ostatnio Ziętek gościła na konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle, gdzie osobiście wspierała ukochanego. Na tę okoliczność udostępniła na profilu w mediach społecznościowych wpis z pamiątkowymi zdjęciami. "Mikołajki na Skoczni. Byliście w tym roku grzeczni? Ja oczywiście, że tak. Futerko oczywiście sztuczne" - opisała.

