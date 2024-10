Marianna Schreiber nową gwiazdą Prime MMA

Niedawno okazało się nawet, że po chwilowej przerwie Marianna wraca do oktagonu , a jej głośna i niespodziewanie odwołana walka z Gochą Magical w końcu dojdzie do skutku. Oficjalnie potwierdzono, że walka odbędzie się w formule K-1 już 26 października.

"To miało się wydarzyć już dawno, ale los chciał inaczej… Teraz nie ma odwrotu! Marianna i Gocha wreszcie wejdą do oktagonu, aby wyjaśnić, kto naprawdę rządzi! Emocje kipią, bo obie wiedzą, że ta walka to sprawa osobista" - czytamy w ogłoszeniu Federacji Prime MMA.

Schreiber o tym, że mąż od niej odszedł, dowiedziała się z gazet

Schreiber z przytupem kończy małżeństwo z posłem

"Wiem, że to nie jest łatwe, ale jedyną opcją jest zupełne odcięcie się od tej osoby, ponieważ dopóki się od niej nie odetniesz, to cały czas będzie to powracało. Na szczęście banał - czas leczy rany - działa. A teraz przede wszystkim musisz skoncentrować się na sobie, najlepiej w ciągu dnia (tak i ja sobie lepiej radziłam i dalej radzę) mieć jak najwięcej zajęć, by myślami jak najmniej do tego wracać" - wyznała szczerze Marianna.