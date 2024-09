Triumf Sabalenki w wielkoszlemowym US Open

Aryna Sabalenka to druga najlepsza tenisistka na świecie i wielka rywalka Igi Świątek. Białorusinka dopiero co wygrała wielkoszlemowy turniej US Open w Nowym Jorku pokonując reprezentantkę gospodarzy Jessicę Pegulę 7:5, 7:5.

"Brakuje mi słów. Wiele razy wydawało mi się, że jestem tak blisko wygranej. To było moje marzenie. W końcu zdobyłam to piękne trofeum, to bardzo dużo dla mnie znaczy. [...] To były trudne dwa tygodnie. Wiem, jak ciężko jest przegrać w finale, Jessico. Pokazujesz niesamowity tenis. Jestem więcej niż pewna, że wygrasz wielkiego szlema" - wyznała tuż po zwycięstwie.