Całkiem niedawno Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek oficjalnie pożegnali się z widzami TVP śledzącymi "Pytanie na śniadanie". Teraz, po krótkim czasie, para otrzymała wieści od fanów, którym to trudno pogodzić się z odejściem redakcyjnego duetu z programu. "Brakuje was", "Szkoda, że was nie ma" - ubolewają internauci w komentarzach pod najnowszymi wpisami w mediach społecznościowych.