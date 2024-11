Ledwie dostał powołanie, a już takie doniesienia z domu Slisza. Żona oficjalnie ogłosiła

Tak żona Bartosza Slisza zareagowała na jego powołanie do kadry. Wielkie poruszenie

"Byłem w Lubinie może z miesiąc, a mój transfer do Zagłębia zbiegł się z przyjściem do klubu Serafina Szoty. Obaj byliśmy nowi, więc dość szybko złapaliśmy ze sobą dobry kontakt, który zresztą mamy do teraz. On w tym czasie pisał z jedną koleżanką z Krakowa, która w końcu postanowiła do niego przyjechać. Problem był taki, że przyjechała razem z przyjaciółką. Serafin poprosił mnie, żebym poszedł na spotkanie z nimi i – cytuję – »zajął się Kamilą«. Ja z natury jestem dość nieśmiały i trochę wstydliwy, ale ostatecznie mówię: »dobra pomogę ci chłopaku, znaj moje dobre serce«. Spotkaliśmy się, ale oczywiście on chciał potem zostać z dziewczyną sam na sam, więc ja musiałem zrobić to, na co się zgodziłem i zająć się tą drugą. Poszliśmy na spacer, zaczęliśmy rozmawiać i od razu złapaliśmy tak dobry kontakt, że za tydzień to ja jechałem do Krakowa (śmiech)" - opowiadał o okolicznościach poznania przyszłej małżonki Slisz w rozmowie z portalem legia.com.