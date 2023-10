Później okazało się, że przez trudne warunki atmosferyczne zjazd z Gaszerbrum I był jeszcze bardziej wymagający, niż zakładano. Bargielowi dała się we znaki zwłaszcza gęsta mgła, która utrudniała orientację w terenie. " Musiałem się bardziej skoncentrować i zapamiętać linię zjazdu, bo tak naprawdę musiałem wiedzieć, gdzie jestem. W takich momentach, kiedy nie ma widoczności, trzeba być dobrze przygotowanym do tego, żeby nie wpakować się w kłopoty" - relacjonował później w RMF FM.

Andrzej Bargiel i Roma Janota wzięli ślub. A niebawem zostaną rodzicami

"Przygoda właśnie się zaczyna" - obwieściła w mediach żona Andrzeja Bargiela, publikując kilka swoich fotografii z ciążowym brzuchem. "Jaka wspaniała wiadomość!!! To najwspanialsza podróż w życiu tylko, że bez mapy" - odpowiedziała Martyna Wojciechowska. "No w końcu się chwali, a nie kryje. Oczywiście gratulacje jeszcze. No i piękne zdjęcie" - dodała koleżanka Romy.