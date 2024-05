Maria Stenzel znów zachwyciła. Pod jej wpisem na Instagramie posypały się komplementy

Pod wpisem 25-letniej libero reprezentacji Polski od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Oprócz komplementów pojawiło się wiele życzeń i słów otuchy. "Brakuje ciebie w składzie! Szybkiego powrotu", "Pani Marysiu proszę wracać do kadry... Bardzo pani brakuje i bardzo tęsknimy... Życzę zdrowia", "Jak tam zdrówko Pani Marysiu? Wygląda Pani ślicznie", "Mam nadzieję, że okres rekonwalescencji przebiega dobrze. Tęsknimy za tobą", "Marysiu jesteś piękna jak zawsze. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia i do naszej kadry narodowej", "Dużo zdrówka i powrotu do gry z orzełkiem na piersi jesteś najlepsza" - przekazali kibice.